Za nami półfinał Eurowizji 2026 z Polską. Oto, kto dostał się do finału
Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 odbył się 12 maja. Podczas koncertu zaprezentowało się 15 krajów, Komu udało się awansować do wielkiego finału? Czy Alicja Szemplińska dostała szansę, by reprezentować Polskę i walczyć o zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji we Wiedniu? Już wszystko jasne.
Czy Polska awansowała do finału Eurowizji 2026? Są już znane wyniki pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Kto będzie walczył o główną wygraną? Poznajcie wyniki pierwszego półfinału, w którym wzięła udział również Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem "Pray".
Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2026
Polska była w pierwszym półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska, której nie udało się reprezentować Polski w 2020 roku, stanęła na scenie 6 lat później. Pierwszy półfinał miał miejsce 12 maja w Wiedniu. Polka wystąpiła z przedostatnim numerem startowym. Oto, jak prezentowała się kolejność występów:
- Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Szwecja: FELICIA "My System"
- Chorwacja: LELEK "Andromeda"
- Grecja: Akylas "Ferto"
- Portugalia: Bandidos do Cante "Rosa"
- Gruzja: Bzikebi "On Replay"
- Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Czarnogóra: Tamara Živković "Nova zora"
- Estonia: Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
- Izrael: Noam Bettan "Michelle"
- Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más"
- San Marino: SENHIT feat. Boy George "Superstar"
- Polska: ALICJA "Pray"
- Serbia: LAVINA "Kraj mene"
Dodatkowo w pierwszym półfinale zobaczyliśmy także występy reprezentantów Włoch i Niemiec, którzy wchodzą w skład "Wielkiej Piątki" (w tym roku "Wielkiej Czwórki") i automatycznie awansują do finału.
Kto w finale Eurowizji 2026? Czy Polska awansowała?
Oto kraje, które awansowały do finału Eurowizji 2026 z pierwszego półfinału. Podano je w losowej kolejności:
- Grecja: Akylas "Ferto"
- Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice"
- Szwecja: FELICIA "My System"
- Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!"
- Izrael: Noam Bettan "Michelle"
- Serbia: LAVINA "Kraj mene"
- Chorwacja: LELEK "Andromeda"
- Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más"
- Polska: ALICJA "Pray"
W finale Eurowizji znajdzie się także "Wielka Czwórka" czyli:
- Niemcy
- Francja
- Wielka Brytania
- Włochy
Drugi półfinał Eurowizji 2026, który wyłoni kolejnych finalistów już w czwartek 14 maja. Wielki finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja.
Zobacz także:
- Eurowizja 2026: Andrzej Piaseczny gorzko o piosence Alicji Szemplińskiej. Powiedział to wprost
- Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska już po pierwszej próbie. Jak wygląda występ Polski?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.