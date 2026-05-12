Czy Polska awansowała do finału Eurowizji 2026? Są już znane wyniki pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Kto będzie walczył o główną wygraną? Poznajcie wyniki pierwszego półfinału, w którym wzięła udział również Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem "Pray".

Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2026

Polska była w pierwszym półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska, której nie udało się reprezentować Polski w 2020 roku, stanęła na scenie 6 lat później. Pierwszy półfinał miał miejsce 12 maja w Wiedniu. Polka wystąpiła z przedostatnim numerem startowym. Oto, jak prezentowała się kolejność występów:

  1. Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!"
  2. Szwecja: FELICIA "My System"
  3. Chorwacja: LELEK "Andromeda"
  4. Grecja: Akylas "Ferto"
  5. Portugalia: Bandidos do Cante "Rosa"
  6. Gruzja: Bzikebi "On Replay"
  7. Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  8. Czarnogóra: Tamara Živković "Nova zora"
  9. Estonia: Vanilla Ninja "Too Epic to Be True"
  10. Izrael: Noam Bettan "Michelle"
  11. Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  12. Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más"
  13. San Marino: SENHIT feat. Boy George "Superstar"
  14. Polska: ALICJA "Pray"
  15. Serbia: LAVINA "Kraj mene"

Dodatkowo w pierwszym półfinale zobaczyliśmy także występy reprezentantów Włoch i Niemiec, którzy wchodzą w skład "Wielkiej Piątki" (w tym roku "Wielkiej Czwórki") i automatycznie awansują do finału.

Kto w finale Eurowizji 2026? Czy Polska awansowała?

Oto kraje, które awansowały do finału Eurowizji 2026 z pierwszego półfinału. Podano je w losowej kolejności:

  1. Grecja: Akylas "Ferto"
  2. Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  3. Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice"
  4. Szwecja: FELICIA "My System"
  5. Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!"
  6. Izrael: Noam Bettan "Michelle"
  7. Serbia: LAVINA "Kraj mene"
  8. Chorwacja: LELEK "Andromeda"
  9. Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más"
  10. Polska: ALICJA "Pray"

W finale Eurowizji znajdzie się także "Wielka Czwórka" czyli:

  • Niemcy
  • Francja
  • Wielka Brytania
  • Włochy

Drugi półfinał Eurowizji 2026, który wyłoni kolejnych finalistów już w czwartek 14 maja. Wielki finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja.

