Czy Polska awansowała do finału Eurowizji 2026? Są już znane wyniki pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji. Kto będzie walczył o główną wygraną? Poznajcie wyniki pierwszego półfinału, w którym wzięła udział również Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem "Pray".

Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2026

Polska była w pierwszym półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska, której nie udało się reprezentować Polski w 2020 roku, stanęła na scenie 6 lat później. Pierwszy półfinał miał miejsce 12 maja w Wiedniu. Polka wystąpiła z przedostatnim numerem startowym. Oto, jak prezentowała się kolejność występów:

Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!" Szwecja: FELICIA "My System" Chorwacja: LELEK "Andromeda" Grecja: Akylas "Ferto" Portugalia: Bandidos do Cante "Rosa" Gruzja: Bzikebi "On Replay" Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin" Czarnogóra: Tamara Živković "Nova zora" Estonia: Vanilla Ninja "Too Epic to Be True" Izrael: Noam Bettan "Michelle" Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice" Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más" San Marino: SENHIT feat. Boy George "Superstar" Polska: ALICJA "Pray" Serbia: LAVINA "Kraj mene"

Dodatkowo w pierwszym półfinale zobaczyliśmy także występy reprezentantów Włoch i Niemiec, którzy wchodzą w skład "Wielkiej Piątki" (w tym roku "Wielkiej Czwórki") i automatycznie awansują do finału.

Kto w finale Eurowizji 2026? Czy Polska awansowała?

Oto kraje, które awansowały do finału Eurowizji 2026 z pierwszego półfinału. Podano je w losowej kolejności:

Grecja: Akylas "Ferto" Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin" Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice" Szwecja: FELICIA "My System" Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!" Izrael: Noam Bettan "Michelle" Serbia: LAVINA "Kraj mene" Chorwacja: LELEK "Andromeda" Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más" Polska: ALICJA "Pray"

W finale Eurowizji znajdzie się także "Wielka Czwórka" czyli:

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Włochy

Drugi półfinał Eurowizji 2026, który wyłoni kolejnych finalistów już w czwartek 14 maja. Wielki finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja.

