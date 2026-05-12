Wiedeń żyje już Eurowizją, a polscy fani w końcu mogli obejrzeć półfinałowy występ swojej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła w pierwszym półfinale Eurowizji, który miał miejsce 12 maja. Oto jak prezentowało się show do utworu „Pray”.

Eurowizja 2026: Występ Alicji Szemplińskej w półfinale

Alicja Szemplińska zaczęła eurowizyjny maraton tuż po przyjeździe do Wiednia. Występ reprezentantki Polski różnił się względem tego, co widzieliśmy podczas preselekcji. Zespół artystki postawił na przebudowę koncepcji, a słowa o tym, że „niemal wszystko” wygląda inaczej, zdecydowanie nie były potraktowane jako drobne kosmetyczne poprawki. O zmianach w występie Alicja Szemplińska mówiła w rozmowie z Vivą! W dniu półfinału:

Myślę, że tutaj mamy opowiedzianą historię od początku do końca. Myślę, że na preselekcjach trochę tego zabrakło. Wydaje mi się, że bardzo ładnie widać tutaj ten motyw drogi, motyw walki z przeciwnościami losu, walki z tymi wewnętrznymi demonami, które są pokazane właśnie przez taniec chłopaków.

Alicja Szemplińska w swoim eurowizyjnym występie postawiła na robiące wrażenie wizualizacje, a w centralnej części sceny dostępna była rampa, na której znalazła się wraz z towarzyszącymi jej na scenie tancerzami. Poniżej znajdziecie wideo z półfinałowego występu Alicji Szemplińskiej w pierwszym półfinale Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska o występie w półfinale

Alicja Szemplińska zrobiła furorę na ostatniej próbie. Tuż przed półfinałem Eurowizji 2026, na którym reprezentowała Polskę, artystka w rozmowie z Vivą! wyznała:

Myślę, że ta wczorajsza próba dała mi dużo spokoju, y bo poczułam wreszcie tak w 100%, że ta piosenka naprawdę działa na żywo z publicznością.

Czego najbardziej obawiała się Alicja Szemplińska tuż przed występem na Eurowizji?

Mam kilka trudnych elementów. Na pewno trudnym jest przejście emocjonalne z intra do części rapowej, bo jednak to są dwa osobne światy.To jest ten moment tej przemiany, gdzie właśnie z miejsca bólu przechodzę w miejsce, gdzie jestem pewna siebie i gdzie walczę o siebie. Więc tutaj bardzo szybko muszę przestawić nie tylko w głowie, ale też fizycznie na inny sposób śpiewania. Potem wejście na platformę jest bardzo trudne. Naprawdę szalenie trudne jest chodzenie, wchodzenie na nią tyłem i śpiewanie jednocześnie. No i RIF, umówmy się, jest to wokalna kobyła, ale sama to wymyśliłam, więc teraz muszę to śpiewać właśnie, bo masz ogromny rekwizyt na scenie, który wymaga od ciebie zaangażowania.

Dodała także:

Pierwszy raz jak zobaczyłam mój rekwizyt to myślałam, że nie wejdę na niego. Byłam przerażona.Miałam te same buty na sobie co dzisiaj i próbowałam na niego wejść i się ześlizgiwałam i myślałam, że nie dam rady. Natomiast bardzo dużo, bardzo dużo mi dały próby, bardzo dużo dały mi przygotowania. Okazało się, że w tych butach potem mogłam wchodzić na ten rekwizyt zupełnie normalnie. No i też myślę, że atmosfera w mojej drużynie bardzo mi pomogła.

fot. Corinne Cumming EBU

