Polskie gwiazdy mają duży dystans do tego, jak wyglądały w przeszłości. A niektóre naprawdę ciężko poznać - zupełnie inne uczesanie czy nawet... zęby (zobacz: Te gwiazdy zainwestowały w swoje zęby! Kiedyś nie uśmiechały się tak chętnie: Pazura, Piaseczny, Lewandowska...). Pamiętacie Annę Lewandowską w blond włosach? Musicie zobaczyć nasze zestawienie gwiazd, które przeszły największą metamorfozę!

Gwiazdy kiedyś i dziś! Jak wyglądały Lewandowska, Rozenek i Lipińska w przeszłości?

Cała Polska poznała Blankę Lipińską już jako blondwłosą autorkę bestsellerowego erotyka "365 dni". Jej zdjęcia z przeszłości to jednak rzadkość i ciężko o nie w sieci. Od czas do czasu pisarka pokazuje fotki z przeszłości na swoim InstaStories, wspominając dawne czasy. Należy do grona tych gwiazd, które szczerze przyznają, że skorzystały z zabiegów medycyny estetycznej:

By wyglądać tak jak teraz, wydałam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zrobiłam sobie operację wycięcia torebek tłuszczowych z policzków. Nigdy nie będę udawać, że mam dietę zmieniającą rysy twarzy. Jestem zrobiona na tyle, na ile było mnie stać. Na tyle, ile uznałam, że będę wyglądać jeszcze w miarę naturalnie, by nie przypominać "kobiety-kota" – powiedziała jakiś czas temu Blanka Lipińska.

Instagram

A jak na swoje stare zdjęcia reaguje Małgorzata Rozenek-Majdan?

Dekadę temu taka była moda - wszyscy się tak ubieraliśmy. A ja miałam skłonność do przesady: dużo włosów, rzęs. Chowałam się za mocnym make-upem. Im pewniej się czułam ze sobą, tym zmniejszałam jego ilość. Zdejmowałam maskę. [...] Dziś, gdy na siebie patrzę na zdjęciach sprzed lat, myślę, jak to jest możliwe (śmiech) - powiedziała w jednym z wywiadów Małgorzata.

I rzeczywiście, Małgosia, jeszcze jako żona Jacka Rozenka, wyglądała zupełnie inaczej niż dziś!

EastNews

Kiedyś nie była tak wielką gwiazdą jak dziś, a więc też mniej dbała o swój wizerunek.

East News

Małgosia przyznała się do powiększenia piersi. Wygląda lepiej niż kilkanaście lat temu?

EastNews

Kiedyś cicha, skromna, niedbająca o swój wygląd menadżerka gwiazd (Dody, Edyty Górniak czy Mariny). Dziś ikona stylu, doradca do spraw wizerunku. Maja Sablewska przeszła wielką metamorfozą, kiedy sama stawała się gwiazdą. Do historii przejdą jej słowa na temat tej przemiany, która miałaby być efektem "diety zmieniającej rysy twarzy":

Nie chcę się tłumaczyć, bo ja naprawdę dalej tak uważam. Dieta, szczególnie gdy ktoś zrzuca 10, 15, a nawet 30 kg, zmienia rysy. I niech się nabijają ze mnie moje koleżanki, które mówią, że nie korzystają z różnych dobrodziejstw medycyny estetycznej, a mijamy się w tych samych klinikach - powiedziała jakiś czas temu w "Gali".

EastNews

Anna Lewandowska już wie, że nigdy nie wróci do blondu. Skąd taki wniosek? Wystarczy, że raz na jakiś czas wraca do swoich starych zdjęć - nawet sprzed 13 lub 14 lat, kiedy to była tylko skromną Anią Stachurską, narzeczoną Roberta Lewandowskiego.

Instagram

Z blondu zrezygnowała na rzecz ciemnych, krótkich włosów. Od lat jednak zapuszcza włosy, nosi grzywkę i wygląda... fenomenalnie!

EastNews/newspix.pl

Natalię Siwiec cała Polska poznała jako Miss Euro 2012. Ale swoje pierwsze kroki w świecie show-biznesu stawiała znacznie wcześniej - już w 2006 roku jako modelka, była w związku ze znanym piłkarzem. Natalia nie ukrywała, że powiększyła piersi, ale fani podejrzewają również, że poprawiła sobie usta oraz nos.

EastNews/Instagram

Od zawsze zachwycała dziewczęcą urodą i naturalnością. Dziś Kinga Rusin skończyła 50 lat i w tej kwestii nic się nie zmieniło!

EastNews

Dorota Szelągowska długo szukała własnego stylu, ale warto było. Dziś naczelna polska dekoratorka wnętrz i gwiazda TVN wygląda fenomenalnie!