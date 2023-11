O zęby trzeba dbać, tak powie każdy lekarz. Wiedzą o tym także polskie gwiazdy, które na początku swojej kariery zainwestowały sporo pieniędzy w swój uśmiech. Niektórzy zdecydowali się na aparaty, inni na laserowe wybielanie czy niekiedy piekielnie drogie licówki. Stomatologia estetyczna zna wiele trików, by móc chwalić się zdrowym, a co najważniejsze, białym uśmiechem. Zobaczcie, które polskie gwiazdy dziś mogą uśmiechać się od ucha do ucha. Wśród nich Anna Lewandowska, Blanka Lipińska, Małgorzata Rozenek, Edyta Pazura czy Andrzej Piaseczny!

EastNews