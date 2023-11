2 z 5

Anna Lewandowska od wielu lat jest brunetką. I choć od czasu do czasu rozświetla swoje włosy delikatnymi, jasnymi refleksami, to raczej stroni od eksperymentów z wizerunkiem. Kiedyś jednak było inaczej! Anna Lewandowska dawniej nosiła bardzo jasne włosy i do tego uroczą grzywkę. Stare zdjęcia trenerki nie wzbudziły jednak entuzjazmu wśród internautów. Fanki Ani są zgodne, co do tego, że ich idolce nie pasuje blond.

- Ania jak Ty kiedyś wyglądałaś. Właśnie widziałam zdjęcia na jednym z portali - diametralna zmiana. - Pani Aniu nigdy do blondu. Sorry - czytamy na profilu trenerki.

Takich komentarzy jest więcej! Anna Lewandowska nie pozostała wobec nich obojętna. Trenerka wyznała, że obecnie nie zamierza wracać do blond włosów, jednak kiedyś bardzo lubiła ten kolor. A w jej prywatnym archiwum jest więcej tego typu zdjęć.

- Hehe mam lepsze zdjęcia:) Taaaaak błędy młodości. Tleniony blond (choć lubiłam Hihi) - odpowiedziała Lewandowska.

