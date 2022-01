Michał Wiśniewski, Pola i Mandaryna bawili się z Fabienne na studniówce! Dużo zdjęć 

Marta Wiśniewska zdradziła, co jej dzieci odziedziczyły po Michale Wiśniewskim. Takiego komentarza lider zespołu "Ich Troje" z pewnością się nie spodziewał! Mandaryna i Michał Wiśniewski byli małżeństwem przez wiele lat. Poznali się w 2000 roku, a dwa lata później wzięła ślub cywilny. Marta była drugą żoną wokalisty- razem wystąpili w reality-show "Jestem jaki jestem" i doczekali się dwójki dzieci. Niestety, małżeństwo Mandaryny i Michała Wiśniewskiego zakończyło się w 2006 roku. Od tamtej chwili minęło sporo czasu, a ich dzieci są już nastolatkami. Teraz Marta Wiśniewska zdradziła, co Fabienne i Xavier odziedziczyli po swoim ojcu... Marta Wiśniewska wbija szpilę byłemu mężowi Dzieci Marty Wiśniewskiej i lidera zespołu "Ich Troje" mają już 16 i 17 lat. Teraz Mandaryna zdradziła, co po swoich rodzicach odziedziczyli Fabienne i Xavier. Mają więcej cech Michała czy jednak Marty? Zobaczcie, co powiedziała dumna mama! Myślę, że mają trochę ze mnie, trochę z Michała, ale w ogóle nie rozpatruję tego w takich kategoriach, bo oni wzięli z nas, to co najlepsze, więc to jest najfajniejsze- powiedziała w rozmowie z Wideoportalem. W dalszej częścu komentarza Mandaryna wbiła szpilę byłemu mężowi. Ogromną pasję do tańca zaszczepiłam im ja i to wzięli ze mnie, bo są naprawdę świetnymi tancerzami. Dość wysoko stoją w świecie tanecznym. Natomiast nie wiem co z Michała. Poczucie rytmu mają, czerwonych włosów nie mają, są mili, nie są pyskaci, więc chyba niewiele- oceniła Marta Wiśniewska. Myślicie, że Michał Wiśniewski odpowie byłej żonie? Zobacz także: Michał i Xavier Wiśniewscy o swojej relacji, alkoholu i życiu w patchworkowej rodzinie Marta Wiśniewska zdradziła, co jej dzieci odziedziczyły po...