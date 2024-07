Omenaa Mensah niewątpliwie przyciąga spojrzenia swoją egzotyczną urodą. Pomimo, że dla wielu jest symbolem piękna i seksapilu to nie zawsze miała lekko. Prezenterka często opowiadała o trudnych chwilach życia w Polsce. Zobacz: Omenaa Mensah zdradza ciężkie chwile z życia w Polsce: Nie było mi miło

Pogodynka nie ma problemu z tym, aby otwarcie mówić o przykrościach jakie wielokrotnie sprawiali jej ludzie. O tym też pisze swoje książki, które opierają się na osobistych doświadczeniach. Teraz przy okazji premiery tej najnowszej udzieliła obszernego wywiadu do "Show", w którym podała kilka przykładów. Wyznała, co jej zdaniem może być przyczyną tego, że ludzie negatywnie podchodzą do innych nacji:

Z powodu frustracji. Osoby, którym się nie powiodło, zazwyczaj szukają wytłumaczenia, gdzie indziej, nie w sobie. Patrzą na mnie i zastanawiają się: "Jak to się stało, że Murzynowi się udało?". Nie tylko u nas są problemy z brakiem tolerancji. Ostatnio moja koleżanka siedziała w kawiarni w Londynie z przyjaciółką i usłyszała od obsługi prośbę, aby "raczej mówiły po angielsku". Z drugiej strony, Polacy pracujący w Londynie już na rozmowie kwalifikacyjnej zaznaczają, że nie chcą np. pracować z Hindusami.

Mensah wyznała, że z przejawami rasizmu spotyka się także poza wirtualnym światem:

Wielokrotnie słyszałam, że "Omenaa zabiera pracę Polakom, bo jest egzotyczna". (...) Kilka lat temu jechałam z operatorem nagrywać prognozę pogody. Zgubiliśmy się i Łukasz spytał o drogę pana w gumiakach. Facet zaczął tłumaczyć, wreszcie dostrzegł mnie w samochodzie. Zamilkł i powiedział: "Dalej niech sobie pan radzi sam, bo jestem rasistą".

Omenaa przyznaje również, że padła ofiarą nie tylko rasizmu, ale też seksizmu:

Faceci widzą we mnie atrakcyjną, wykształconą dziewczynę, w dodatku egzotyczną. Wtedy natychmiast pojawiają się domysły, że ktoś za coś musiał mi to załatwić. Takie domysły są na porządku dziennym. Większość atrakcyjnych kobiet musi się z tym liczyć, że uroda budzi zazdrość.

Jak widać pogodynka podjęła walkę z tego typu zachowaniami. Dobrze zrobiła?

