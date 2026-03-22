Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" trwa. W niedzielę, 22 marca 2026 roku, walczącym o Kryształową Kulę gwiazdom na parkiecie Polsatu towarzyszą ich najbliżsi. Do show Mateusz Pawłowski zaprosił swoją ukochaną. Ich taniec

Mateusz Pawłowski z ukochaną w "Tańcu z Gwiazdami"

Choć Mateusz Pawłowski dorastał na naszych oczach i od najmłodszych lat mierzył się z blaskami i cieniami popularności, to należy do tych gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Nic więc dziwnego, że gdy paparazzi uchwycili Mateusza Pawłowskiego i jego partnerkę przed treningiem do "Tańca z Gwiazdami" fani gwiazdora "Rodzinki.pl" oniemieli.

Z Mateuszem poznaliśmy się na social mediach - wyznała w ''Tańcu z Gwiazdami'' ukochana Mateusza Pawłowskiego.

Taniec z Kornelią jest na pewno czymś wyjątkowym, ważnym - podkreślił Mateusz Pawłowski.

Za nami występ na który wielu fanów tanecznego hitu Polsatu długo czekało. W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" towarzysząca aktorowi Klaudia Rąba zaprezentowała z Mateuszem Pawłowskim i jego partnerką niezwykłą choreografię. Trio postawiło na walca angielskiego. Pomimo romantycznej aranżancji Mateuszowi Pawłowskiemu i jego towarzyszkom nie zabrakło radosnych uśmiechów.

Zrobiło się romantycznie naprawdę i chcę powiedzieć, ze jesteśc już po pierwszym tańcu ze swoją życiową partnerką, więc teraz czekamy tylko na oświadczyny. Tego jeszcze w telewizji nie było - podsumował występ Rafał Maserak.

Rafał Maserak ocenił ich walc angielski na 8 punktów, Ewa Kasprzyk na 9, Tomasz Wygoda dał im 7 punktów, zaś Iwona Pavlocić 6. Razem trio otrzymało 30 punktów.

Przede wszystkim jestem bardzo dumna z tego jak sie otworzył i jaką ma wrażliwość w tym wszystkim - przyznała Kornelia, ukochana Mateusza Pawłowskiego.

Tak widzowie komentują występ Mateusza Pawłowskiego i jego ukochanej w "Tańcu z Gwiazdami"

Zaledwie kilka godzin przed emisją show, Mateusz Pawłowski pokazał w sieci nagranie z ukochaną oraz Klaudią Rąbą, jak wspólnie tańcząc przygotowują się do rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". W sieci zawrzało, a internauci nie kryli zachwytów nad urodą partnerki aktora, Kornelii, a także życzyli gwiazdorowi "Rodzinki.pl" wygranej w programie.

Tuż po emisji rodzinnego odcinka, media społecznościowe "Tańca z Gwiazdami" zalała fala komentarzy na temat tańca Mateusza Pawłowskiego, jego ukochanej oraz Klaudii Rąby.

Dobry taniec i zdecydowanie za niskie oceny!

Ach szkoda, że to był krótki taniec, bo patrzyło się na to trio z wielką przyjemnością. Widać, że Mateuszowi ten program służy i cały czas się rozwija tanecznie - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że Mateusz Pawłowski ma szansę dojść do finału "Tańca z Gwiazdami"? Trzeba przyznać, że ma naprawdę dużą konkurencję.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Mateusz Pawłowski z ukochaną w "Tańcu z Gwiazdami", Fot. Adam Jankowski/REPORTER