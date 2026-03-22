Występ Mateusza Pawłowskiego z ukochaną w "TzG" oczarował widzów. Padły słowa o oświadczynach
Choć Mateusz Pawłowski stara się chronić swój związek przed blaskiem fleszy, z okazji rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" postanowił zrobić wyjątek. Na parkiet Polsatu zaprosił swoją ukochaną partnerkę, Kornelię. Ich występ z pewnością przejdzie do historii.
Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" trwa. W niedzielę, 22 marca 2026 roku, walczącym o Kryształową Kulę gwiazdom na parkiecie Polsatu towarzyszą ich najbliżsi. Do show Mateusz Pawłowski zaprosił swoją ukochaną. Ich taniec
Mateusz Pawłowski z ukochaną w "Tańcu z Gwiazdami"
Choć Mateusz Pawłowski dorastał na naszych oczach i od najmłodszych lat mierzył się z blaskami i cieniami popularności, to należy do tych gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Nic więc dziwnego, że gdy paparazzi uchwycili Mateusza Pawłowskiego i jego partnerkę przed treningiem do "Tańca z Gwiazdami" fani gwiazdora "Rodzinki.pl" oniemieli.
Z Mateuszem poznaliśmy się na social mediach
Taniec z Kornelią jest na pewno czymś wyjątkowym, ważnym
Za nami występ na który wielu fanów tanecznego hitu Polsatu długo czekało. W rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" towarzysząca aktorowi Klaudia Rąba zaprezentowała z Mateuszem Pawłowskim i jego partnerką niezwykłą choreografię. Trio postawiło na walca angielskiego. Pomimo romantycznej aranżancji Mateuszowi Pawłowskiemu i jego towarzyszkom nie zabrakło radosnych uśmiechów.
Zrobiło się romantycznie naprawdę i chcę powiedzieć, ze jesteśc już po pierwszym tańcu ze swoją życiową partnerką, więc teraz czekamy tylko na oświadczyny. Tego jeszcze w telewizji nie było
Rafał Maserak ocenił ich walc angielski na 8 punktów, Ewa Kasprzyk na 9, Tomasz Wygoda dał im 7 punktów, zaś Iwona Pavlocić 6. Razem trio otrzymało 30 punktów.
Przede wszystkim jestem bardzo dumna z tego jak sie otworzył i jaką ma wrażliwość w tym wszystkim
Tak widzowie komentują występ Mateusza Pawłowskiego i jego ukochanej w "Tańcu z Gwiazdami"
Zaledwie kilka godzin przed emisją show, Mateusz Pawłowski pokazał w sieci nagranie z ukochaną oraz Klaudią Rąbą, jak wspólnie tańcząc przygotowują się do rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". W sieci zawrzało, a internauci nie kryli zachwytów nad urodą partnerki aktora, Kornelii, a także życzyli gwiazdorowi "Rodzinki.pl" wygranej w programie.
Tuż po emisji rodzinnego odcinka, media społecznościowe "Tańca z Gwiazdami" zalała fala komentarzy na temat tańca Mateusza Pawłowskiego, jego ukochanej oraz Klaudii Rąby.
Dobry taniec i zdecydowanie za niskie oceny!
Ach szkoda, że to był krótki taniec, bo patrzyło się na to trio z wielką przyjemnością. Widać, że Mateuszowi ten program służy i cały czas się rozwija tanecznie
Myślicie, że Mateusz Pawłowski ma szansę dojść do finału "Tańca z Gwiazdami"? Trzeba przyznać, że ma naprawdę dużą konkurencję. Argentyńskie tango Boczarskiej i Banasiuka rozgrzało parkiet "TzG" do czerwoności
Zobacz także:
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.