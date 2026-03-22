Izabella Miko po wielu latach namawiania ze strony produkcji w końcu zdecydowała się wziąć udział w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka na czas nagrań programu przyjechała specjalnie z Los Angeles, gdzie układa sobie życie na co dzień. Choć od pierwszych odcinków aktorka zwracała na siebie uwagę wszystkich, to dopiero w czwartym odcinku pokazała się z innej strony, występując u boku z tatą.

Izabella Miko z przytupem rozpoczęła konkurencję w "Tańcu z Gwiazdami", pewnie przechodząc do kolejnych odcinków zarówno dzięki wysokim notom od jury, jak i dużemu poparciu ze strony oglądających program telewidzów. Po ostatnim awansie gwiazda zyskała szansę wzięcia udziału w specjalnym, rodzinnym odcinku, a do tanecznej choreografii zabrała tatę. Ojciec Izabelli Miko to znany aktor, którego Polacy mogą kojarzyć między innymi z roli w "Ranczu", a także innych lubianych serialach. Jak Iza Miko z tatą i tancerzem Albertem Kosińskim zaprezentowali się podczas odcinka na żywo?

Trio zatańczyła jive'a do piosenki "Let's rock", co już zwiastowało pełne energii i emocji show. W choreografii nie zabrakło tańca w parze, a także solo. W dodatku nie zrezygnowano też z wyeksponowania aktorskich umiejętności taty i córki. Ich show przybrało formę istnego tanecznego spektaklu. Telewidzowie mogli zobaczyć motywy między innymi ze świata bajki, a dokładniej z "Czerwonego kapturka". Miko wcieliła się w tytułowa bohaterkę, a jej ojciec w złego wilka.

Po występie pary numer 8 w towarzystwie Aleksandra Mikołajczaka w studiu rozległy się brawa. Kiedy przyszła pora na oceny jury, głos zabrała Ewa Kasprzyk, doceniając występ Miko z tatą na tle wszystkich edycji, w których miała okazję pełnić rolę jurorki.

Z tych inscenizacji, które widziałam, ta była najzabawniejsza, najżywsza. Śmiało moglibyście z tym wystąpić na Broadwayu oceniła Ewa Kasprzyk.

Tomasz Wygoda docenił z kolei, że prócz teatralnego show, w występie znalazło się tuż sporo miejsca na taniec.

Było bardzo dużo tańca. Zrobiliście i show, i taniec powiedział Wygoda.

Wisienką na torcie wspaniałych recenzji było zdobycie maksymalnej liczby punktów od jury, czyli 40.

