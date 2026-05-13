Finał Eurowizji 2026. Kiedy wystąpi Polska? Dobre wieści dla Alicji Szemplińskiej
Alicja Szemplińska awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2026. Europa doceniła jej występ z utworem "Pray". Tuż po finale wylosowano kolejność występów podczas wielkiego finału. W której połowie koncertu zaprezentuje się reprezentantka Polski?
Znane są pierwsze szczegóły wielkiego finału Eurowizji 2026 w Wiedniu. Poznaliśmy pierwszych 10 reprezentantów, którzy trafiają do finałowej stawki. Rozlosowano wstępną kolejność występów. Wiadomo, w której części koncertu zaśpiewa Alicja Szemplińska.
Finał Eurowizji 2026. Kolejność występów. W której połowie Polska?
Tuż po pierwszym półfinale Eurowizji, reprezentanci dziesięciu krajów, które awansowały do finału, wylosowały, w której połowie koncertu wystąpią. Do wyboru była pierwsza połowa, druga połowa lub wybór produkcji (co oznacza, że dowiedzą się później). Oto, jak przebiegło losowanie:
- Niemcy: wybór produkcji
- Włochy: wybór produkcji
- Grecja: pierwsza połowa
- Finlandia: wybór produkcji
- Belgia: pierwsza połowa
- Szwecja: druga połowa
- Mołdawia: wybór produkcji
- Izrael: wybór produkcji
- Serbia: pierwsza połowa
- Chorwacja: wybór produkcji
- Litwa: druga połowa
- Polska: druga połowa
Polska reprezentantka Alicja Szemplińska w finale Eurowizji wystąpi w drugiej połowie wielkiego koncertu. Jeszcze nie są znane dokładne numery startowe.
Kto jeszcze w finale Eurowizji? Oto skład drugiego półfinału
Drugi półfinał Eurowizji, który odbędzie się 14 maja wyłoni kolejnych dziesięciu finalistów, który wystąpią już 17 maja. Kto dołączy do składu z pierwszego półfinału?
- Bułgaria: Dara "Bangaranga"
- Azerbejdżan: Jiva "Just Go"
- Rumunia: Alexandra Căpitănescu "Choke me"
- Luksemburg "Eva Marija" Mother Nature
- Czechy: Daniel Zizka "Crossroads"
- Armenia: Simón "Paloma Rumba"
- Szwajcaria: Veronica Fusaro "Alice"
- Cypr: Antigoni "Jalla"
- Łotwa: Atvara "Ēnā"
- Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"
- Australia: Delta Goodrem "Eclipse"
- Ukraina: Leléka "Ridnym"
- Albania: Alis "Nân"
- Malta: Aidan "Bella"
- Norwegia: Jonas Lovv "Ya ya ya"
Warto pamiętać, że w finale pojawią się także reprezentanci "Wielkiej Piątki", w tym roku w składzie:
- Niemcy
- Francja
- Wielka Brytania
- Włochy
Jesteście ciekawi pełnego składu finałowego oraz kolejności startów?
Zobacz także:
- Polska już po występie w pierwszym półfinale Eurowizji 2026. Oto występ Szemplińskiej
- Nagrali, jak Szemplińska zachowała się po występie. Czekała tylko na jedno
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.