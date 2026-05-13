Znane są pierwsze szczegóły wielkiego finału Eurowizji 2026 w Wiedniu. Poznaliśmy pierwszych 10 reprezentantów, którzy trafiają do finałowej stawki. Rozlosowano wstępną kolejność występów. Wiadomo, w której części koncertu zaśpiewa Alicja Szemplińska.

Finał Eurowizji 2026. Kolejność występów. W której połowie Polska?

Tuż po pierwszym półfinale Eurowizji, reprezentanci dziesięciu krajów, które awansowały do finału, wylosowały, w której połowie koncertu wystąpią. Do wyboru była pierwsza połowa, druga połowa lub wybór produkcji (co oznacza, że dowiedzą się później). Oto, jak przebiegło losowanie:

Niemcy: wybór produkcji

Włochy: wybór produkcji

Grecja: pierwsza połowa

Finlandia: wybór produkcji

Belgia: pierwsza połowa

Szwecja: druga połowa

Mołdawia: wybór produkcji

Izrael: wybór produkcji

Serbia: pierwsza połowa

Chorwacja: wybór produkcji

Litwa: druga połowa

Polska: druga połowa

Polska reprezentantka Alicja Szemplińska w finale Eurowizji wystąpi w drugiej połowie wielkiego koncertu. Jeszcze nie są znane dokładne numery startowe.

Kto jeszcze w finale Eurowizji? Oto skład drugiego półfinału

Drugi półfinał Eurowizji, który odbędzie się 14 maja wyłoni kolejnych dziesięciu finalistów, który wystąpią już 17 maja. Kto dołączy do składu z pierwszego półfinału?

Bułgaria: Dara "Bangaranga" Azerbejdżan: Jiva "Just Go" Rumunia: Alexandra Căpitănescu "Choke me" Luksemburg "Eva Marija" Mother Nature Czechy: Daniel Zizka "Crossroads" Armenia: Simón "Paloma Rumba" Szwajcaria: Veronica Fusaro "Alice" Cypr: Antigoni "Jalla" Łotwa: Atvara "Ēnā" Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem" Australia: Delta Goodrem "Eclipse" Ukraina: Leléka "Ridnym" Albania: Alis "Nân" Malta: Aidan "Bella" Norwegia: Jonas Lovv "Ya ya ya"

Warto pamiętać, że w finale pojawią się także reprezentanci "Wielkiej Piątki", w tym roku w składzie:

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Włochy

