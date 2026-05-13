Znane są pierwsze szczegóły wielkiego finału Eurowizji 2026 w Wiedniu. Poznaliśmy pierwszych 10 reprezentantów, którzy trafiają do finałowej stawki. Rozlosowano wstępną kolejność występów. Wiadomo, w której części koncertu zaśpiewa Alicja Szemplińska.

Finał Eurowizji 2026. Kolejność występów. W której połowie Polska?

Tuż po pierwszym półfinale Eurowizji, reprezentanci dziesięciu krajów, które awansowały do finału, wylosowały, w której połowie koncertu wystąpią. Do wyboru była pierwsza połowa, druga połowa lub wybór produkcji (co oznacza, że dowiedzą się później). Oto, jak przebiegło losowanie:

  • Niemcy: wybór produkcji
  • Włochy: wybór produkcji
  • Grecja: pierwsza połowa
  • Finlandia: wybór produkcji
  • Belgia: pierwsza połowa
  • Szwecja: druga połowa
  • Mołdawia: wybór produkcji
  • Izrael: wybór produkcji
  • Serbia: pierwsza połowa
  • Chorwacja: wybór produkcji
  • Litwa: druga połowa
  • Polska: druga połowa

Polska reprezentantka Alicja Szemplińska w finale Eurowizji wystąpi w drugiej połowie wielkiego koncertu. Jeszcze nie są znane dokładne numery startowe.

Kto jeszcze w finale Eurowizji? Oto skład drugiego półfinału

Drugi półfinał Eurowizji, który odbędzie się 14 maja wyłoni kolejnych dziesięciu finalistów, który wystąpią już 17 maja. Kto dołączy do składu z pierwszego półfinału?

  1. Bułgaria: Dara "Bangaranga"
  2. Azerbejdżan: Jiva "Just Go"
  3. Rumunia: Alexandra Căpitănescu "Choke me"
  4. Luksemburg "Eva Marija" Mother Nature
  5. Czechy: Daniel Zizka "Crossroads"
  6. Armenia: Simón "Paloma Rumba"
  7. Szwajcaria: Veronica Fusaro "Alice"
  8. Cypr: Antigoni "Jalla"
  9. Łotwa: Atvara "Ēnā"
  10. Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem"
  11. Australia: Delta Goodrem "Eclipse"
  12. Ukraina: Leléka "Ridnym"
  13. Albania: Alis "Nân"
  14. Malta: Aidan "Bella"
  15. Norwegia: Jonas Lovv "Ya ya ya"

Warto pamiętać, że w finale pojawią się także reprezentanci "Wielkiej Piątki", w tym roku w składzie:

  • Niemcy
  • Francja
  • Wielka Brytania
  • Włochy

