Otwarte złamanie nogi i fatalnie wyglądający wypadek na trasie wyścigu kolarskiego. Na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro sportowcy walczą do ostatniego tchu i dają z siebie wszystko, by zdobyć medal. Często w takich sytuacjach dochodzi do kontuzji, które często mogą kosztować karierę sportową. W pierwszych dniach zawodów doszło do dwóch strasznie wyglądających wypadków.

Samir Ait Said złamał nogę podczas zawodów gimnastycznych

W ciszy, jaka po wypadku zapadła w sali gimnastycznej można było słyszeć bicie serc kibiców. 26-letni francuski gimnastyk Samir Ait Said złamał nogę podczas zawodów i od razu został odwieziony do szpitala. Francuz upadł na zeskok z taką siłą, że złamał kość piszczelową i kość strzałkową.

Noga Samira wykręciła się w nienaturalny sposób, co widać na nagraniu z zawodów. W szpitalu natychmiast został operowany i nie wiadomo, czy będzie mógł wrócić jeszcze do sportu.

Relacja z drugiego dnia igrzysk Rio 2016. Polska - Egipt 3:0. Szóste miejsce Niewiadomej

Wypadek Samira Ait Saifa. Tylko dla widzów o mocnych nerwach.

Upadek holenderskiej kolarki Annemiek van Vleuten

Holenderka Annemiek van Vleuten mogła zdobyć medal wyścigu kolarskiego na igrzyskach Rio 2016. Razem z inną kolarką prowadziły z dużą przewagą nad kolejnymi zawodniczkami. Niestety, podczas krętego zjazdu, na którym wczoraj wywrócili się przeciwnicy Rafała Majki, wypadła z trasy i z pełną prędkością przeleciała nad rowerem lądując z fikołkiem na betonie. Długo się nie podnosiła. Na szczęście pierwsze sygnały ze szpitala są obiecujące. Biorąc pod uwagę, jak groźnie wyglądała cała sytuacja - skończyło się na silnym wstrząśnieniu mózgu i trzech drobnych pęknięciach kręgów. AKTUALIZACJA: Annemiek za pośrednictwem Twittera uspokoiła swoich kibiców: - Jestem teraz w szpitalu i mam trochę obrażeń i złamań, ale wszystko będzie dobrze. Przede wszystkim jestem bardzo rozczarowana, bo to był najlepszy wyścig w mojej karierze.

Wypadek Annemiek van Vleuten: