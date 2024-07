Minął dokładnie miesiąc od śmierci George'a Michaela (zmarł 25 grudnia w swoim domu), a nadal spekuluje się z jakiego powodu zmarł artysta. Do tej pory nie ustalono dokładnych przyczyn jego śmierci. Mimo, że wykluczone zostało zabójstwo, policja nadal bada, czy George nie popełnił samobójstwa. Jednak z brytyjskich gazeta "Mirror" poinformował, że wokalista mógł przedawkować seksnarkotyk!

George Michael przedawkował seksnarkotyk?

Z powodu śledztwa policji nadal nie odbył się pogrzeb artysty. Na razie wiadomo, że piosenkarz zmarł z powodu niewydolności serca, ale co doprowadziło do tego stanu? Odpowiedź na to pytanie jest zagadką. Za to każdego dnia wychodzą na jaw tajemnice George'a Michaela. Artysta zmagał się z uzależnieniem od narkotyków, gazeta „Daily Mirror” zapytała o to byłego chłopaka George'a Michaela - Paula Staga, który przez 9 lat był także jego dilerem. Jego zdaniem przyczyną śmierci wokalisty był najprawdopodobniej „seksnarkotyk” - Liquid G.

Na pewno wziął narkotyki wieczór przed swoją śmiercią w Boże Narodzenie. George zawsze żył w szybkim tempie. Przewidywałem, że stanie się coś złego – powiedział Stag w rozmowie z gazetą.

Paul Stag udzielał już kilkakrotnie wypowiedzi w brytyjskich mediach opowiadając o tym, że George był uzależniony od narkotyków i seksu, wiele razy tracił przytomność z powodu substancji odurzających i przez 9 lat byli w ścisłym kontakcie z lekarzami z powodu narkotyków.

George miał zażyć seksnarkotyk - Liquid G to substancja, która zwiększa popęd seksualny, ale powoduje też halucynacje, utratę przytomności i śpiączkę. Spekuluje się o samobójstwie, ponieważ ostatni chłopak Michaela - Fadi zasugerował to w jednym ze swoich wpisów na Twitterze. Potem się z tego wycofał.

A wy co sądzicie na ten temat? George przedawkował narkotyki i dlatego zmarł?

George Michael miał 53 lata, ostatnio rzadko pokazywał się publicznie. Na zdjęciu ze swoim ukochanym Fadim.

George Michael cierpiał podobno na depresję.

Nadal wszyscy czekają na informację kiedy odbędzie się pogrzeb artysty.