Jeszcze niedawno dla wielu widzów byli definicją idealnego telewizyjnego duetu. Marzena Rogalska i Tomasz Kammel przez lata w "Pytaniu na śniadanie" wyglądali jak duet, który rozumie się bez słów. Teraz temat wrócił z impetem za sprawą Małgorzaty Tomaszewskiej. W najnowszej rozmowie w podcaście "Call Me Mommy" prezenterka zasugerowała, że kulisy ich relacji mogą zdziwić wielu.

Tomaszewska wyjawiła prawdę o Kammelu i Rogalskiej

Małgorzata Tomaszewska w podcaście "Call Me Mommy" Agaty Reszko opowiadała o parach prowadzących, które potrafią zagrać idealną energię na żywo, nawet jeśli prywatnie nie są sobie szczególnie bliskie. Właśnie w tym kontekście jako przykład wskazała Marzenę Rogalską i Tomasza Kammela.

Może nie tyle, co nie znosili, ale z tego, co wiem, Marzenka Rogalska i Tomek Kammel niekoniecznie byli za sobą wyznała Tomaszewska.

W dalszych słowach doceniła parę prezenterów za pełen profesjonalizm w pracy, mimo swego rodzaju antypatii.

Tworzyli świetny duet, więc jeżeli zachowujesz profesjonalizm, no to nie pokazujesz swojej antypatii na antenie. A z kolei są duety, które się bardzo lubią i to też widać na antenie i to przechodzi przez ekran opowiadała dalej Tomaszewska.

Rogalska wprost o byłej pracy z Kammelem

Dziś zawodowe drogi Rogalskiej i Kammela znacząco się rozeszły. On działa obecnie w Kanale Zero, ona po powrocie do TVP współprowadzi "Pytanie na śniadanie" z Łukaszem Nowickim, a widzowie mogą oglądać ją także w "Kocham Cię, Polsko" w roli prowadzącej.

Co więcej, sama Rogalska w ostatnim czasie była pytana przez Fakt o to, czy brakuje jej dawnego partnera z planu. Jej odpowiedź wybrzmiała bardzo jasno, potwierdzając niejako słowa Tomaszewskiej z ostatniego wywiadu.

Myślę sobie, że to jest takie, gdyby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. Nie brakuje mi go tutaj, bo mam Miśka i Filipa. Jakoś tak widzę, że chodzą wam po głowie takie pytania. To była pewna historia, ona się zakończyła i patrzymy do przodu przyznała Rogalska.

Wcześniej mówiła też dla Onetu o współpracy z Kammelem:

Rzeczywiście byliśmy zgranym duetem, ale w pracy.

Zobacz także: