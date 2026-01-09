Kultowy program „Kocham Cię, Polsko!” wraca do TVP2. Wiemy, kto zostanie nową prowadzącą
To powrót, którego nikt się nie spodziewał! „Kocham Cię, Polsko!” ma trafić do wiosennej ramówki TVP2, a prowadzącą po latach przerwy ma zostać znana i uwielbiana prezenterka. To jednak nie koniec zmian.
Wielki powrót programu "Kocham Cię, Polsko!" staje się faktem. Według informacji podanych przez portal Wirtualnemedia.pl, nową prowadzącą nowej edycji kultowego show TVP2 ma zostać Marzena Rogalska. Dziennikarka była już związana z tym formatem w latach 2009–2011 jako kapitan jednej z drużyn. Wtedy jej partnerką na ekranie była Katarzyna Zielińska.
Program wróci do TVP2 w wiosennej ramówce 2026
Powrót Rogalskiej do programu to niespodzianka dla fanów. Dziennikarka latem 2025 roku ponownie związała się z TVP2, prowadząc „Pytanie na śniadanie”. Jej ponowne zaangażowanie w rozrywkowy show może przyciągnąć przed ekrany rzesze widzów spragnionych nostalgii i dobrej zabawy.
Nowa odsłona programu "Kocham Cię, Polsko!" zaplanowana jest na wiosenną ramówkę 2026 roku. TVP2 planuje emisję show w piątkowe wieczory, co oznacza powrót formatu na eksponowane miejsce w tygodniowym harmonogramie stacji. To sygnał, że stacja pokłada spore nadzieje w reaktywacji programu.
Według informacji Wirtualnych Mediów, show przejdzie lifting, choć nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących zmian w formule programu. Nie wiadomo również, kto tym razem obejmie role kapitanów drużyn, które będą rywalizować w konkursie wiedzy o Polsce i Polakach.
To nie koniec zmian w "Kocham cię, Polsko!"
Kolejna istotna zmiana dotyczy producenta wykonawczego. Dotychczasowy producent programu, firma Rochstar, nie będzie już odpowiadać za produkcję show. W nowej odsłonie "Kocham Cię, Polsko!" rolę producenta przejmie Jake Vision.
Jake Vision to znana firma produkcyjna, która obecnie realizuje takie formaty jak „Taniec z Gwiazdami” dla Polsatu czy „The Traitors. Zdrajcy” dla TVN. Zmiana producenta może wpłynąć na odświeżenie formuły i nową jakość wizualną programu, która przyciągnie młodszych widzów i zadowoli fanów oryginalnego formatu.
Historia i oglądalność poprzednich edycji show
Program "Kocham Cię, Polsko!" oparty jest na holenderskim formacie "I Love My Country" na licencji Talpa Media. Emitowany był na antenie TVP2 w dwóch okresach: w latach 2009–2012 oraz 2016–2018. W pierwszym okresie gospodarzem był Maciej Kurzajewski, natomiast w latach 2016–2018 prowadzącą była Barbara Kurdej-Szatan. Wtedy kapitanami drużyn byli Maciej Musiał i Tomasz Kammel.
Ostatnia, 11. seria programu została wyemitowana wiosną 2018 roku w soboty o godzinie 20:05. Z danych Nielsena wynika, że program oglądało średnio 1,77 mln widzów, co przełożyło się na 12,87% udziału wśród wszystkich widzów, 11,64% w grupie komercyjnej 16–49 oraz 10,85% w grupie 16–59.
Wysoka oglądalność oraz sentyment widzów sprawiają, że TVP2 liczy na sukces reaktywowanego formatu. Show "Kocham Cię, Polsko!" ma szansę stać się ponownie jednym z hitów stacji i przyciągnąć widzów w piątkowe wieczory.
