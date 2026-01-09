Wielki powrót programu "Kocham Cię, Polsko!" staje się faktem. Według informacji podanych przez portal Wirtualnemedia.pl, nową prowadzącą nowej edycji kultowego show TVP2 ma zostać Marzena Rogalska. Dziennikarka była już związana z tym formatem w latach 2009–2011 jako kapitan jednej z drużyn. Wtedy jej partnerką na ekranie była Katarzyna Zielińska.

Program wróci do TVP2 w wiosennej ramówce 2026

Powrót Rogalskiej do programu to niespodzianka dla fanów. Dziennikarka latem 2025 roku ponownie związała się z TVP2, prowadząc „Pytanie na śniadanie”. Jej ponowne zaangażowanie w rozrywkowy show może przyciągnąć przed ekrany rzesze widzów spragnionych nostalgii i dobrej zabawy.

Nowa odsłona programu "Kocham Cię, Polsko!" zaplanowana jest na wiosenną ramówkę 2026 roku. TVP2 planuje emisję show w piątkowe wieczory, co oznacza powrót formatu na eksponowane miejsce w tygodniowym harmonogramie stacji. To sygnał, że stacja pokłada spore nadzieje w reaktywacji programu.

Według informacji Wirtualnych Mediów, show przejdzie lifting, choć nie ujawniono jeszcze szczegółów dotyczących zmian w formule programu. Nie wiadomo również, kto tym razem obejmie role kapitanów drużyn, które będą rywalizować w konkursie wiedzy o Polsce i Polakach.

To nie koniec zmian w "Kocham cię, Polsko!"

Kolejna istotna zmiana dotyczy producenta wykonawczego. Dotychczasowy producent programu, firma Rochstar, nie będzie już odpowiadać za produkcję show. W nowej odsłonie "Kocham Cię, Polsko!" rolę producenta przejmie Jake Vision.

Jake Vision to znana firma produkcyjna, która obecnie realizuje takie formaty jak „Taniec z Gwiazdami” dla Polsatu czy „The Traitors. Zdrajcy” dla TVN. Zmiana producenta może wpłynąć na odświeżenie formuły i nową jakość wizualną programu, która przyciągnie młodszych widzów i zadowoli fanów oryginalnego formatu.

Historia i oglądalność poprzednich edycji show

Program "Kocham Cię, Polsko!" oparty jest na holenderskim formacie "I Love My Country" na licencji Talpa Media. Emitowany był na antenie TVP2 w dwóch okresach: w latach 2009–2012 oraz 2016–2018. W pierwszym okresie gospodarzem był Maciej Kurzajewski, natomiast w latach 2016–2018 prowadzącą była Barbara Kurdej-Szatan. Wtedy kapitanami drużyn byli Maciej Musiał i Tomasz Kammel.

Ostatnia, 11. seria programu została wyemitowana wiosną 2018 roku w soboty o godzinie 20:05. Z danych Nielsena wynika, że program oglądało średnio 1,77 mln widzów, co przełożyło się na 12,87% udziału wśród wszystkich widzów, 11,64% w grupie komercyjnej 16–49 oraz 10,85% w grupie 16–59.

Wysoka oglądalność oraz sentyment widzów sprawiają, że TVP2 liczy na sukces reaktywowanego formatu. Show "Kocham Cię, Polsko!" ma szansę stać się ponownie jednym z hitów stacji i przyciągnąć widzów w piątkowe wieczory.

