Tomasz Kammel pokazał szokujące nagranie i ujawnił, co spotkało go podczas wieczornego spaceru po Warszawie. Prezenter uwiecznił wandala, przez kórego nagle został zaatakowany.

Szokujący incydent podczas spaceru Tomasza Kammela w centrum Warszawy

Tomasz Kammel zgromadził na swoim koncie na Instagramie ponad 393 tys. fanów. Niedawno Tomasz Kammel pokazał im zdjęcie z wyjątkową kobietą, a teraz podzielił się szokującym nagraniem. Okazuje się, że w piątkowy wieczór prezenter natknął się na młodego mężczyznę, który sprayował ścianę budynku na Placu Zbawiciela. Kammel nie pozostał obojętny i postanowił nagrać ten akt wandalizmu telefonem. Jego reakcja wywołała w napastniku falę agresji.

W momencie, gdy Tomasz Kammel rozpoczął nagrywanie, mężczyzna zaczął go obrzucać wyzwiskami.

Tomasz Kammel ujawnił kulisy zajścia w mediach społecznościowych

Tomasz Kammel nie tylko nie uciekł przed agresorem, ale także zdecydował się upublicznić nagranie z całego incydentu w swoich mediach społecznościowych. Wywołało to natychmiastową reakcję tysięcy osób, które nie kryły oburzenia wobec brutalnego ataku na znanego prezentera.

W relacji Kammela pojawiły się mocne słowa.

Najpierw dowiedziałem się, że jestem pałą i debilem. Chwilę później dostałem sprejem w kurtkę. Nagrywałem, jak młody chłopak maluje ścianę w centrum Warszawy. Mówił, że to sztuka, jego zajawka, i że nic nie rozumiem. Może i nie rozumiem. Ale jedno wiem. Ja naprawdę lubię street art. Lubię murale. Lubię przemyślane projekty, kiedy artysta ma czas, koncept i przestrzeń, żeby coś dopracować. To potrafi być piękne. Ale szybkie bazgroły na czyjejś elewacji to nie jest sztuka. relacjonuje Kammel.

Emocje w sieci po ataku na znanego prezentera

Nagranie z ataku na Tomasza Kammela natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Internauci wyrażali wsparcie dla prezentera i oburzenie zachowaniem wandala. Wielu zwracało uwagę, że nie można przechodzić obojętnie wobec niszczenia wspólnej przestrzeni miejskiej. Nie brakowało głosów domagających się surowszych kar za wandalizm i lepszej ochrony przestrzeni publicznej. Część internautów przyznała, że popiera legalny street art, jednak nie ma akceptacji dla aktów bezmyślnego niszczenia czyjegoś mienia.

Zobacz także: