Marzena Rogalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek, która wciąż zaskakuje swoich fanów nowymi zawodowymi projektami. Wykorzystując swoje zasięgi, chętnie udziela komentarzy zarówno na tematy społeczne, jak i kulturalne. Na jednej z ostatnich relacji na Instagramie wprost skomentowała Agnieszką Kaczorowską i Marcina Rogacewicza.
Marzena Rogalska przez lata zdobywała sobie sympatię polskiej publiczności, nieraz pojawiając się nie tylko w telewizyjnych formatach, lecz także radiowych projektach. Przez dekady swojej dziennikarskiej działalności zdobyła prawie 300 tysięcy obserwujących na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami. Wśród ostatnich komunikatów nie zabrakło kilku słów o Kaczorowskiej i Rogacewiczu.
Marzena Rogalska szczerze o Kaczorowskiej i Rogacewiczu
Marzena Rogalska nie owijała bawełnę i wprost zrecenzowała ostatni projekt Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Jak można było zobaczyć na Instagramie dziennikarki, wzięła udział w premierowym pokazie spektaklu tanecznego, którego pomysłodawcami, a także odtwórcami dwóch głównych ról była właśnie para aktorów. Jak całość artystycznej historii o miłości dwóch dusz przedstawionej tańcem oceniła obecna prowadząca "Kocham Cię, Polsko!"?
Na swoim Instagramie Marzena Rogalska postanowiła podzielić się swoją recenzją o spektaklu tanecznym "7" Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.
Dziękuję za 'Siedem'. Byliście wspaniali. Gratulacje dla całej ekipy, która stworzyła spektakl - coś pięknego!
Nie zabrakło też podziękowań pokierowanych wprost do pary zakochanych aktorów, a także zachęcenia do obejrzenia spektaklu przez kolejnych widzów. Jak wiadomo, Agnieszka i Marcin wyruszają z spektaklem w trasę po polskich miastach, chcąc pokazać swoje taneczne dzieło jak najszerszej publiczności.
Koniecznie idźcie na 'Siedem'. Agnieszka i Marcin - dziękuję wam z serca za to przeżycie
Poruszenie w mediach wywołała też inna recenzja spektaklu Kaczorowskiej i Rogacewicza znanej aktorki.
Agnieszka Kaczorowka i Marcin Rogacewicz zabrali głos po premierze spektaklu
Oficjalna premiera dwójkowego spektaklu tanecznego zatytułowanego "7" w wykonaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza odbyła się na deskach warszawskiego teatru Garnizon Sztuki. Po premierowym show para aktorów nie szczędziła sobie czułości i nie zabrakło również łez wzruszenia. Na Instagramie wyjawili rąbek tajemnicy o powstawaniu spektaklu, a także wyrazili ekscytacją względem rozpoczynającej się trasy ze spektaklem.
Pierwszy pomysł na spektakl we dwoje pojawił się 13 miesięcy temu… w międzyczasie postanowiliśmy, że będzie to spektakl taneczny… i tak po roku od pierwszej myśli, ruszamy w trasę z naszym '7'
Wybieracie się na '7'?
