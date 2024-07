Jesienno-zimowe wyprzedaże już dobiegają końca, a na sklepowe półki coraz śmielej wkraczają kolekcje na sezon wiosna-lato 2015. A to przecież doskonały pretekst do zakupów. Zatem do dzieła!

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach stycznia

Przejrzałyśmy najnowsze kolekcje popularnych sieciówek. Tym razem na naszej liście znalazło się sporo ubrań w stylu retro - sukienki, płaszcze i bluzki. Nie zabrakło również kwiatowych motywów i pasków. Jednak w tym miesiącu hitem redakcji Fleszstyle.pl jest saszetka na biodra marki Mango, płaszcz z Topshopu i wzorzyste okulary przeciwsłoneczne z Zary. Udało się wam znaleźć coś dla siebie?

W galerii znajdziecie więcej nowości z sieciówek: