Ania Wendzikowska nosi bransoletki, które sama projektuje! Jak widać gwiazda TVN jest najlepszą ambasadorką swojej marki. Wendy by Ania Wendzikowska to szeroka gama modnych bransoletek z kamieni. Każda jest wyjątkowa, a przede wszystkim zaprojektowana przez samą prezenterkę.

Ania Wendzikowska na inauguracji salonu stylizacji fryzur Maniewskiego w Warszawie miała na sobie małą białą, którą uzupełniła aż 6 bransoletkami Wendy by Ania Wendzikowska. Każda z nich to koszt ok. 130 lub 185 złotych. Ten jakże prosty look wygląda nieziemsko.

Bransoletki Wendy by Ania Wendzikowska otrzymała podczas jednego z wywiadów sama Sandra Bullock. Nie możemy się doczekać gdy założy je na którąś z hollywoodzkich gali!