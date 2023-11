Meghan Markle i książę Harry zostali rodzicami! Księżna Sussex urodziła chłopca. Przez cały okres ciąży Meghan pełniła obowiązki księżnej, towarzysząc mężowi nawet w najdalszych wyprawach. Dopiero w ostatnich tygodniach przed narodzinami skorzystała z urlopu macierzyńskiego, aby przygotować się do narodzin royal baby. Obejrzyjcie nasze wideo i zobaczcie, co musicie wiedzieć o dziecku Meghan i Harry'ego. Czy ma szansę zasiąść kiedyś na tronie? Które miejsce w kolejne do tronu zajmuje? Czy będzie miało nianię? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w filmie!

Meghan przez cały okres ciąży wyglądała doskonale

