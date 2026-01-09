Księżna Kate i książę William znani są z nieustannego angażowania się w ważne sprawy społeczne. Tym razem postanowili odwiedzić londyński szpital, aby spędzić czas na rozmowach z personelem oraz pacjentami. Ich pozytywne nastroje skutecznie udzielały się wszystkim wokół. Księżna Kate wyróżniła się wyborem eleganckiego stroju, obok którego nie sposób przejść obojętnie.

Księżna Kate i książe William wrócili do pracy po świętach. Odwiedzili londyński szpital

Para książęca wróciła do pracy po świątecznej przerwie. Ich odwiedziny w londyńskim szpitalu nie były przypadkowe. Księżna Kate i książę William podkreślili, że w czasie zimowego przeciążenia brytyjska służba zdrowia National Health Service zasługuje na ogromną wdzięczność. Para chciała poświęcić swój czas na szczere rozmowy z personelem medycznym, dopytując o to, jak wygląda ich praca w tym najtrudniejszym okresie roku.

Najbardziej wzruszającym momentem były rozmowy z pacjentami. Księżna Kate i książę William nie tracili pogody ducha i dzielili się swoją radością ze wszystkimi osobami przebywającymi w szpitalu. Ich wizyta wniosła wiele dobrego. Na Instagramie opublikowali szczery wpis, pełen wdzięczności.

Ogromne podziękowania dla personelu NHS i wolontariuszy szpitala Charing Cross oraz całej Wielkiej Brytanii, których niestrudzone wysiłki zmieniają życie każdego dnia. napisali na Instagramie.

Tak prezentowała się księżna Kate podczas wizyty w londyńskim szpitalu

Księżna Kate uchodzi za prawdziwą ikonę stylu i klasy. Tym razem również przykuła wzrok swoją stylizacją. Księżna postawiła na elegancki komplet: garnitur, koszulę i długie spodnie. Wybrała wyrazisty, bordowy kolor, który doskonale podkreślił jej urodę. Całość prezentowała się naprawdę zjawiskowo.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia księżnej Kate i księcia Williama.

Księżna Kate i książę William odwiedzili londyński szpital, fot. Isabel Infantes/Press Association/East News

Księżna Kate i książę William odwiedzili londyński szpital, fot. Rex Features/East News

Księżna Kate i książę William odwiedzili londyński szpital, fot. Rex Features/East News