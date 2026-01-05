Pensja księcia Williama i księżnej Kate ujawniona. Kwota szokuje

Z najnowszego raportu finansowego Księstwa Kornwalii za rok finansowy 2024–2025 wynika, że książę William i księżna Kate otrzymali rocznie 30,9 mln dolarów. W przeliczeniu to ponad 74 mln zł. Kwota ta ma pokrywać wszelkie koszty związane z ich obowiązkami publicznymi, działalnością charytatywną, jak również utrzymaniem ich rodziny, w tym trójki dzieci: 12-letniego księcia George'a, 10-letniej księżniczki Charlotte oraz 7-letniego księcia Louisa.

Księżna Kate i książę William otrzymali ponad 30 milionów funtów

Pieniądze trafiają do książęcej pary z Księstwa Kornwalii. To historyczna instytucja założona w 1337 r. przez króla Edwarda III, której celem jest zapewnienie dochodu najstarszemu synowi panującego monarchy. Po objęciu tronu przez Karola III w 2022 r., Księstwo Kornwalii zostało przekazane księciu Williamowi. Księstwo obejmuje ponad 130 tys. akrów ziemi, farm oraz nieruchomości w 23 hrabstwach Anglii i obecnie jego wartość przekracza 1 mld dolarów.

Warto przypomnieć, że pozycja następcy tronu i jego ukochanej cały czas rośnie. Niedawno księżna Kate i książę William otrzymali nowy przywilej, który jeszcze do niedawna przysługiwał jedynie królowi Wielkiej Brytanii.

Na co księżna Kate i książę William wydają miliony funtów?

Według raportu, środki te przeznaczane są na szerokie spektrum wydatków. Obejmują nie tylko oficjalne zobowiązania Williama i Kate jako członków rodziny królewskiej, ale także ich inicjatywy charytatywne oraz codzienne życie prywatne. Znacząca część środków jest też wykorzystywana na utrzymanie ich dzieci, edukację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu życia zgodnego z królewskim statusem.

Chociaż głównymi beneficjentami Księstwa są książę William i jego rodzina, to część funduszy trafia także do struktur administracyjnych i zarządczych. Raport podkreśla, że środki te pomagają w utrzymaniu i rozwijaniu nieruchomości, farm oraz inwestycji będących częścią Księstwa Kornwalii. Dzięki dochodom z Księstwa możliwe jest także finansowanie projektów wspierających lokalne społeczności w regionach objętych księstwem.

