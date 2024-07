Kinga Rusin po raz kolejny znalazła się w ogniu krytyki! Najpierw Edyta Górniak zarzuciła Kindze Rusin nieprofesjonalizm, a teraz wróżbita Maciej stwierdził, że dziennikarka jest zmanierowana, niesympatyczna i obraża gości w studiu “Dzień dobry TVN”, dlatego on nie ma zamiaru pojawiać się w programie właśnie z jej powodu! Co napisał na Facebooku najsłynniejszy wróżbita w Polsce?

“Wczoraj pojawiła się wypowiedź w mediach Edyty Górniak odnośnie Kingi Rusin. Wiem, że inne osoby publiczne, które miały kontakt z tą dziennikarką nie wypowiedzą się, bo przecież stracą możliwość udzielenia wywiadu dlatego ja to zrobię. Kingę Rusin poznałem w tamtym roku, gdy zostałem zaproszony do kuchni DDTVN, w której miałem wykonać ulubione potrawy. Pojawiłem się punktualnie. Pierwsze moje wrażenie na temat Kingi Rusin, która pojawiła się przed kamerą minutę przed wejściem na antenę: niezadowolona, naburmuszona i rozkapryszona kobieta. Zmanierowana do szpiku kości. Takie było moje wrażenie. W przerwach programu, gdy gotowałem Kinga Rusin pozwalała sobie na niestosowne uwagi, które wykrzykiwała na całe studio, że śmierdzi przyrządzanymi przeze mnie potrawami i trzeba wietrzyć studio, bo ona nie wytrzyma. Dla mnie i jestem przekonany, że dla produkcji programu było to przykre. A później już było tylko gorzej: w rozmowie na antenie powiedziała, że prawdziwki zakupione przez produkcję DDTVN wyglądają jak zgniłe jabłka, podśmiechiwała się i koncentrowała niestety uwagę tylko na sobie. Piszę jak było. Można znaleźć ten materiał, który według internautów był skandalicznym zachowaniem Kingi Rusin. Uważam, że gość, który jest zaproszony do programu powinien spotkać się z szacunkiem. W przypadku Kingi Rusin tak nie było. Od tamtej pory byłem zapraszany jeszcze cztery razy do DDTVN, lecz odmawiałem, bo niestety nie pozwolę na to, by ktokolwiek mnie nie szanował. Wyleczyła mnie na długo i jakoś nie śpieszy mi się do tego, by gościć w studiu DDTVN. Nie zależy mi na pustych wywiadach, w trakcie których czuję się źle i najchętniej wyszedłbym ze studia. Więc jeśli ktokolwiek wypowie się negatywnie o wypowiedzi Edyty Górniak dot. profesjonalizmu wspomnianej dziennikarki niech usiądzie przy niej jako gość. Bo dziennikarze broniący jej zachowanie są jej kolegami, a kolegów inaczej widocznie się traktuje”