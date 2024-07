Nowy program TVP "SuperSTARcie" wzbudza ostatnio dużo emocji. Jednak niekoniecznie pozytywnych. Producenci robili wszystko, aby przebić konkurencyjny program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowany w telewizji Polsat, zapraszając między innymi co tydzień dwie nowe osoby do podstawowego składu jury. Niestety, i to nie pomogło. Zobacz: Kayah nie uratowała "SuperSTARcia". Oglądalność coraz bardziej dramatyczna

W programie oprócz Wojciecha Manna, w jury zasiadły już między innymi Katarzyna Zielińska i Kayah, które oceniały uczestników. W ostatnim programie gośćmi byli Urszula Dudziak i Bartosz Opania. Mann zachwycał się poziomem muzycznym uczestników. Taka reakcja mogła zdziwić, zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach dziennikarza, kiedy to skrytykował program.

Do jego słów odniósł się sam rzecznik TVP, Jacek Rakowiecki, a szum wokół programu zrobił się jeszcze większy. W piątkowym odcinku show Mann postanowił się wytłumaczyć:

Boję się mówić ostatnio, bo tak się jakoś porobiło, że ktoś niedokładnie usłyszy, niedokładnie napisze i potem się dowiaduję, że nie jestem zadowolony z bycia w tym programie. (...) Dementuję to. - przekonywał dziennikarz

Jest wiarygodny?

