Dziś - w piątek 28 kwietnia pożegnaliśmy Witolda Pyrkosza. Aktor zmarł 22 kwietnia na zapalenie płuc, w wieku 90 lat. Każdy wie, że od 17 lat wcielał się w dziadka i głowę rodziny Mostowiaków w "M jak miłość", ale co wiecie o samym Pyrkoszu? Zebraliśmy dla Was garść ciekawostek, które pokażą jak bardzo różnił się od spokojnego serialowego Lucjana.

Witold Pyrkosz był wybuchowy, złościł się szybko, a sam o sobie mówił nawet, że jest furiatem. Na szczęście szybko mu przechodziło. Nie znosił kompromisów - mimo to w małżeństwie ze swoją druga żoną dogadywał się wspaniale. Jego sekret? Twierdził, że z żoną Krystyną są tak różni od siebie, że się uzupełniają.

W miejscach, w których grał, zapisywał sobie swoje serialowe kwestie. Nie uczył się roli na pamięć... Za to zapiski były wszędzie: na stole, gazecie, na dłoni, kubku...

Nie interesowało go też co u innych bohaterów "M jak miłość".

Nawet ze scenariusza czytam tylko swoje role. Na planie wszyscy przyzwyczaili się już do tego. Bo niby po co mam to czytać? Co to za literatura? Za chwilę i tak Lucjan zginie, albo umrze śmiercią naturalną i odbędzie się piękny pogrzeb, a życie innych bohaterów i tak będzie się dalej toczyć - powiedział w jednym z wywiadów Witold Pyrkosz.