Pola Wiśniewska zabrała głos ws. małżeństwa. Gorzkie słowa

Od dłuższego czasu Pola i Michał Wiśniewscy nie pokazują się razem publicznie. Fani zauważyli, że w mediach społecznościowych nie pojawiają się też ich wspólne zdjęcia. Na początku roku para sama zasugerowała, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Z czasem spekulacje na temat poważnego kryzysu przybrały na sile.

Pola i Michał Wiśniewscy przechodzą kryzys. Żona lidera Ich Troje zabrała głos

W ostatnim czasie mówi się, że być może to przedłużająca się budowa domu doprowadziła do kryzysu Wiśniewskich. W styczniu lider Ich Troje przyznał, że obecnie przeżywa trudną sytuację z ukochaną. Później para jednak przestała komentować swoje osobiste życie w mediach.

Niedawno Pola Wiśniewska udzieliła jednak szczerego wywiadu, w którym zabrała głos na temat „łatki piątej żony” słynnego wokalisty. Przyznała, że cały czas stara się kierować swoimi wartościami i nie zamierza przejmować się cudzymi oczekiwaniami.

Ja mam wiele ról, w które wchodzę codziennie. Przede wszystkim jestem matką sześciorga dzieci. To nie jest byle co. Jestem żoną. Jestem studentką, przyjaciółką. Ale gdyby miała określić jednym zdaniem, to jestem kobietą, która stara się żyć po swojemu. W zgodzie ze swoimi przekonaniami, wartościami. Tym, co jest dla mnie ważne, a nie tym, czego się ode mnie oczekuje powiedziała w rozmowie ze Światem gwiazd.

Łatkę „piątej żony” postrzega jako konsekwencję małżeństwa z kimś o tak dużej popularności jak Michał Wiśniewski. W dodatku uważa, że przypisuje jej się wiele łatek. Przyznała, że czuje się jednak odporna na medialne zamieszanie.

Jest jedną z wielu. Ja troszkę się przyzwyczaiłam. Taka jest cena bycia osobą rozpoznawalną. Te łatki nam się dokleja. Czy to jest łatwe? Kropla drąży skałę. My jesteśmy teoretycznie na to odporni i mi się też zdaje, że jestem na to odporna, a jednak kiedy mam gorszy moment to te wszystkie artykuły, których nie czytam, ale są mi podsyłane przez osoby „życzliwe” - potrafią zaboleć wyjaśniła.

Michał Wiśniewski potwierdził kryzys w małżeństwie. Fani są zaniepokojeni

W rozmowie z mediami Michał Wiśniewski przyznał, że obecnie rzadko widuje się ze swoją żoną ze względu na intensywny okres w pracy, a także budowę nowego domu. Wokalista przypomniał też, że ma jeszcze dzieci z innych związków, którym musi poświęcać czas. Później postanowił już nie wspominać o kryzysie, choć zapytany o to w mediach społecznościowych, przyznał, że w każdej plotce jest ziarno prawdy.

O swoich problemach publicznie nie mówi też jego żona. Jednak fani próbują interpretować jej wpisy na Instagramie. Warto przypomnieć, że Pola Wiśniewska gorzko podsumowała ostatni miesiąc, a w jednym z jej nagrań widać, jak płacze.

Zobacz także: