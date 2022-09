William, Kate, Harry i Meghan na zamku w Windsorze. Złożyli hołd Elżbiecie II ZDJĘCIA

To już dziś! O godzinie 13. książę Harry i Meghan Markle pojawią się w legendarnej kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, gdzie powiedzą sakramentalne "tak". Choć książę Harry jest 6 w kolejce do tronu, cały świat będzie dziś obserwował, jak składa przysięgę swojej ukochanej Meghan Markle. Co dzieje się na zamku w Windsorze? 14.12 Jest i pocałunek już jako mąż i żona :) Wszystkiego dobrego dla pary młodej na nowej drodze życia! 👑❤️ Just like a fairytale. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/skhsj0X7Ve — BBC (@BBC) May 19, 2018 13.47 Meghan Markle i książę Harry założyli przysięgę: 😭😭😭 Cue the tears. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/Jjm4lUUTZ4 — BBC One (@BBCOne) May 19, 2018 13.34 Meghan i Harry podczas słuchania kazania cały czas trzymali się za ręce: "There's power in love. Don't underestimate it." #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/OVj4hYNhmq — BBC One (@BBCOne) May 19, 2018 13.24 Harry podziwia Meghan, a my wraz z nim! Co myślicie o jej sukience? Skromna? 😭😭😭 We're not crying. You're crying. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/VvMdQ9mdZW — BBC (@BBC) May 19, 2018 13.18 Trwa ceremonia w kaplicy w Windsorze Find someone who looks at you the way Harry looks at Meghan. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/e17vcMvtyi — BBC (@BBC) May 19, 2018 13.10 Jest i Meghan Markle! Tak wyglądał jej przyjazd do zamku Windsor: 😍 SO BEAUTIFUL! Meghan looking amazing in her Clare Waight Keller dress for @Givenchy . #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/2gdVzRpV7b — BBC (@BBC) May 19, 2018 Mama Meghan była bardzo wzruszona: ...