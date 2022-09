Ostatnie chwile Elżbiety II. "Miała doskonałą pamięć i wszyscy byli w dobrych nastrojach"

Nie jest tajemnicą, że królowa Elżbieta nie przepadała za księżną Dianą . Kiedy jej synowa żyła, często dochodziło między nimi do spięć. Podobno to książę Filip częściej stawał w obronie Lady Di. Nawet wtedy, kiedy jego syn zdradzał swoją małżonkę. Zobacz także: Na jaw wyszła niepublikowana dotąd treść listów księcia Filipa do księżnej Diany List do królowej Elżbiety po śmierci Diany Księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 31 sierpnia 1997 roku. Tragedią żył wtedy cały świat. Choć księżna oficjalnie nie była już wtedy żoną księcia Karola , królowa Elżbieta zdobyła się na piękny gest. Teściowa Lady Di wyprawiła jej królewski pogrzeb. Było to wyjątkowe, ponieważ według protokołu takie pożegnanie zarezerowane jest tylko i wyłącznie dla członków rodziny królewskiej. Ten wyjątkowy gest wzruszył między innymi siostrę królowej Elżbiety, która postanowiła napisać do niej list. - Moja kochana, to cudowne, jak zaaranżowałaś życie nas wszystkich po wypadku i sprawiłaś, że stało się łatwiejsze do zniesienia dla tych dwóch biednych chłopców. Byłaś po prostu wspaniała - napisała Małgorzata w liście, którego treść ujawniono w dokumencie "The Royal House of Windsor". Wy też uważacie, że królowa Elżbieta postąpiła we właściwy sposób? A może według was taki pogrzeb nie należał się księżnej Dianie? POLECAMY: Szokujące wyznanie księżnej Camilli o mężu. Rozwodzą się, bo książę Karol jest gejem?! Księżna Diana nie miała łatwego życia Obie panie nie darzyły się sympatią