Zdawałoby się, że wierni fani Viki Gabor wiedzą o niej wszystko. Młoda wokalistka cieszy się niezwykłym zainteresowaniem, szczególnie młodszej rzeszy słuchaczy. Przypomnijmy, że odkąd Viki wygrała Eurowizję 2019, robi prawdziwą karierę. Viki może pochwalić się wieloma występami, współpracą z Kayah, która jest zachwycona młodą wokalistką. Ponad rok temu Kayah była pod wielkim wrażeniem Viki: Nie mogę uwierzyć, że ona ma 12 lat!!! Sposób śpiewania, wrażliwość, muzykalność!!! Tego nie da się nauczyć! Podpisuję się pod tą cudną dziewczynką czterema rękami!!! Urodzona w Niemczech, do szkoły chodziła w Wielkiej Brytanii, teraz mieszka w Krakowie! Romka z krwi i kości!!! Viki przykuła uwagę mediów nie tylko swoim pochodzeniem, ale także stylem ubierania. Gabor odważnie dobiera kolory i nie boi się typowo scenicznych stylizacji. Jednak jak dotąd nigdy nie wystąpiła w... okularach. Wiedzieliście, że Viki je nosi? Viki Gabor nosi okulary? Viki pokazała na swoim Instagramie serię pozowanych zdjęć. Młoda wokalistka postanowiła w ten sposób zaczepić fanów i zapytać co u nich słychać. Fani zwrócili jednak większą uwagę nie na pytanie, a na okulary wokalistki. Byli zaskoczeni, ponieważ Viki nigdy w okularach nie występowała. - Masz wadę? Czyli na koncertach nosisz soczewki albo bez jesteś? - zauważyła jedna z fanek. - Yes 🙈 - odpowiedziała skrótowo Gabor. Zaskoczeń było o wiele więcej: -Od kiedy Viki nosisz okulary??🤔 -Viki w oksach, tego jeszcze nie było - zauważają kolejne osoby. Okulary to w dzisiejszych czasach mogą być inspiracją do efektownych stylizacji. Modne oprawki to czasem...