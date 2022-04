Wiktory 2021. Katarzyna Cichopek w imponującej kreacji zachwyciła na gali! ZDJĘCIA

Katarzyna Cichopek razem z mężem, Marcinem Hakielem pojawiła się na najważniejszej imprezie modowej w kraju - gali Flesz Fashion Night 2021. Gwiazda "M jak miłość" tego dnia postawiła na biało-różową sukienkę od Isabel Marant, w której prezentowała się ultrakobieco. To najlepszy look aktorki z ostatnich miesięcy. Sami spójrzcie... Katarzyna Cichopek zachwyca na Flesz Fashion Night 2021 Katarzyna Cichopek wiosną zdecydowała się zmienić swój styl życia na zdecydowanie zdrowszy. Gwiazda "M jak miłość" regularnie ćwiczy, a ostatnio wzięła udział w obozie treningowym organizowanym przez Annę Lewandowską . Efekty? Katarzyna Cichopek może pochwalić się rewelacyjną figurą, którą aktorka chętnie podkreśla kobiecymi stylizacjami. Na gali Flesz Fashion Night 2021 gwiazda postawiła na sukienkę z drapowanym dołem i głębokim dekoltem od Isabel Marant. Jedwabny model Celina kosztuje 3 839 zł. Zobaczcie, jak prezentuje się w nim Katarzyna Cichopek! Zobacz także: Flesz Fashion Night 2021: Kreacja Katarzyny Warnke z przezroczystym dołem odsłoniła niemal wszystko Fanki Katarzyny Cichopek są zachwycone jej stylizacją i podkreślają, że gwiazda od kiedy zmieniła styl życia i skróciła włosy wygląda zjawiskowo. Internautki wprost piszą, że metamorfoza aktorki motywuje je, by samemu zacząć ćwiczyć. Kasiu, nie wiem jak to robisz, ale z każdym rokiem piękniejesz Co za przemiana🔥 Stylizację piękne ale to państwo się do tego przyczyniliście, że tak wyglądają bo wy jesteście cudowną parą Katarzyna Cichopek w sandałkach od Blahnika W stylizacji Katarzyny Cichopek na uwagę zasługują również dodatki: niezwykła mała torebka z dekoracyjnymi kołami i długie wiszące kolczyki z perełkami. Nasza uwagę szczególnie...