Związek Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego to już przeszłość, ale wygląda na to, że wciąż część fanów nie może się pogodzić, że uwielbiana przez nich para nie jest już ze sobą. Choć Wiktoria Gąsiewska na swoim Instagramowym profilu nie wspomina o byłym partnerze, to jednak robią to za nią internauci. Tak się stało również pod najnowszym postem aktorki, w którym to młoda gwiazda pochwaliła się zdjęciem ze swojego nowego gniazdka. Jeden z internautów zdecydował się "przypomnieć" Wiktorii Gąsiewskiej o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim, właśnie w kontekście jej nowego mieszkania! Aktorka zareagowała na to stanowczo! Zobaczcie, o co dokładnie chodzi! Zobacz także: Co Adam Zdrójkowski chce zrobić po rozstaniu z Wiktorią Gąsiewską? Zaskakująca decyzja Fan dopytuje Wiktorię Gąsiewską o Adama Zdrójkowskiego. Aktorka odpowiedziała! O rozpadzie związku Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego dowiedzieliśmy się dość niespodziewanie. Kiedy to po finale 12. edycji "Tańca z gwiazdami" paparazzi przyłapali młodą aktorkę i tancerza, Jakuba Lipowskiego , trzymających się za ręce i czule przytulających się, wśród fanów pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, czy związek gwiazdy i Adama Zdrójkowskiego trwa nadal. Kilka dni po opublikowaniu zdjęć paparazzi w mediach, Wiktoria Gąsiewska zdecydowała się opublikować krótkie oświadczenie, w którym potwierdziła, że jej związek z Adamem Zdrójkowskim to już przeszłość . - W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach nieprawdziwymi informacjami i publikacjami medialnymi chciałam powiedzieć, że z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu. Życzę mu jak najlepiej, a Was proszę o niedorabianie własnych historii, bo tylko ja i Adam znamy...