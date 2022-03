Adam Zdrójkowski już nie rozpacza po rozstaniu? Powiedział, co myśli o Wiktorii Gąsiewskiej

Nie milkną echa rozstania Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego. Choć ich związek zawsze uchodził za szczęśliwy, to zakończył się w atmosferze skandalu... Tuż po finale "Tańca z gwiazdami" paparazzi przyłapali aktorkę w objęciach tancerza Jakuba Lipowskiego. Na zdjęciach zrobionych przed jednym z warszawskich klubów widać, że Wiktoria i przystojny tancerz trzymali się za ręce i świetnie się bawili w swoim towarzystwie. Gdy fotografie przedostały się do mediów, rozpętało się piekło. Winą za rozpad związku fani obarczyli aktorkę i nie szczędzili jej przykrych komentarzy. Adam Zdrójkowski początkowo unikał kontaktu z mediami. Teraz jednak zdecydował się skomentować rozstanie z partnerką i przyznał: Muszę przeżyć tę sytuację sam w sobie. Odniósł się również do tego czy ma żal do Wiktorii Gąsiewskiej i czy w ogóle utrzymuje z nią kontakt po rozstaniu. Zobacz także: Adam Zdrójkowski rozpacza, a Wiktoria Gąsiewska tłumaczy: "Ja bawiłam się świetnie" Czy Adam Zdrójkowski ma żal do Wiktorii Gąsiewskiej? Jako pierwsza w kwestii rozstania wypowiedziała się Wiktoria Gąsiewska . Aktorka opublikowała relację, w której napisała, że jej związek z Adamem Zdrójkowskim to już przeszłość. Co więcej, potwierdziła, że do rozstania doszło dużo wcześniej: Myślałam, że nasze sprawy sercowe zostaną sprawą prywatną i przeżyjemy to w spokoju jak dorośli. (...) z Adamem rozstaliśmy się już jakiś czas temu . Życzę mu jak najlepiej, a Was proszę o niedorabianie własnych historii, bo tylko ja i Adam znamy powód naszego rozstania - napisała na Instagramie Dużo bardziej emocjonalnie na zdjęcia byłej ukochanej z Jakubem Lipowskim zareagował Adam Zdrójkowski. Choć był wyraźnie poruszony...