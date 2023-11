Nowa twarz w polskich serialach. Choć ma dopiero 22 lata, zagrał już w takich produkcjach jak "Barwy Szczęścia", "Znaki", "Przyjaciółki", "Korona królów" czy "W rytmie serca". A mowa o Jasperze Sołtysiewiczu, który pojawi się także w nowym serialu TV 4 - "Miłość na zakręcie".

Świat aktorski to dla mnie przede wszystkim świat pracy, którą lubię, choć pochłania mi ona dużo czasu. Teraz tego wszystkiego mam naprawdę bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że nie mam ani jednego dnia dla siebie. Ale cały czas staram się działać na pełnych obrotach i robić to najlepiej jak potrafię, żeby to się nie zatrzymało – mówi agencji Newseria Jasper Sołtysiewicz