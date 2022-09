Wiktoria Gąsiewska jest zakochana? Wymowny komentarz gwiazdy! 

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z mediami odpowiedziała na pytanie, czy jest zakochana! Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" i prowadząca kulisy "Tańca z Gwiazdami" blisko rok temu rozstała się z Adamem Zdrójkowskim. Para po kilku latach zakończyła swój związek i od tamtej chwili aktorka nie pokazywała się u boku innego mężczyzny. Ostatnio pojawiły się plotki, że Wiktoria Gąsiewska spotyka się Wojtkiem Golą, włodarzem "Fame MMA". Czy teraz Wiktoria teraz potwierdziła, że są parą? Jest wymowny komentarz aktorki!

Kilka tygodni temu o Wiktorii Gąsiewskiej zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą zdjęcia Wojtka Goli, który opublikował na Instagramie fotografię z wielkim bukietem czerwonych róż. Celebryta oznaczył na zdjęciu Wiktorię Gąsiewską i napisał o niej, że jest "najlepszą panią fotograf". Wszyscy zaczęli zastanawiać się, co łączy młodą aktorkę i włodarza "Fame MMA", a Wiktoria Gąsiewska zdradziła, że rzeczywiście spotkała się z Wojtkiem Golą... Czy to oznacza, że gwiazda jest zakochana? Jest szczery komentarz!

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z portalem plotek.pl powiedziała wprost, że wciąż czeka na miłość.

Wiktoria Gąsiewska mówiąc o miłości nawiązała do swojego związku z Adamem Zdrójkowskim! Aktorka nie ukrywa, że cierpiała po rozstaniu, ale dziś nie zamyka się na nowy związek.

- Wiesz, jak miłość odchodzi, to zawsze się cierpi. Myślę, że to nie jest etap, kiedy chciałabym zaczynać coś nowego, ale miłość, jak sam wiesz, przychodzi nieoczekiwanie, ja się totalnie nie zamykam- Wiktoria Gąsiewska wyznała w rozmowie z portalem plote.pl.

Giwazda, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", mówi wprost, że dziś jest singielką i jest jej tak dobrze.

- Jestem singielką, ale jest to fajny czas, bo związkach byłam przez osiem lat i ciągle komuś poświęcałam ten czas, zapominając o sobie. Teraz odzyskuję siebie i mam czas dla siebie, a nie po pracy pędzę do kogoś i myślę, co ta osoba chciałaby robić, bądź co myśli. Czas poświęcam w stu procentach sobie i jestem za to wdzięczna- wyznała w wywiadzie dla portalu.