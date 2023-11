Już od kilku tygodni media informują o kryzysie w związku Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego. Na Instagramie aktorki pojawił się wymowny wpis, w którym podkreśla, że nie wszystkim można ufać:

Uważaj, na kogo się otwierasz. Tylko kilka osób rzeczywiście się przejmuje, reszta jest po prostu ciekawa - napisała na Instagramie.

Co więcej, w mediach społecznościowych przestali dodawać swoje wspólne zdjęcia pełne czułości. Widać, że w ich relacji coś się zmieniło. Do tego dochodzą niepokojące informacje, które aktor serialu "Rodzinka.pl" w końcu skomentował. O co chodzi? Dowiecie się tego z naszej galerii!