Znamy już finałowy skład programu "Dance, dance, dance". O główną nagrodę powalczą dwie drużyny: Patrycja i Wiktoria Kazadi oraz Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska. Drugi z duetów ma za sobą naprawdę gorący czas. Na treningach między zakochanymi dochodziło do ostrych spięć. Niektórzy uznali, że Adam Zdrójkowski w karygodny sposób odnosi się do swojej dziewczyny. Co myśli o tym sam gwiazdor? W rozmowie z Party.pl Adam Zdrójkowski opowiedział, jak zareagował na nagrania, na których krzyczy na Wiktorię Gąsiewską. Czy żałuje pewnych słów? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wygrają "Dance, dance, dance"?

Między nimi bywało naprawdę gorąco

