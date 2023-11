Za nami finał show "Dance, dance, dance". Już wiadomo, że według widzów, najlepsi byli Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska. Para wygrała statuetki i 100 tysięcy złotych, ale zanim to się stało wykonała na scenie dwa taneczne show w duecie i solówki. Trzeba przyznał, że solowy występ Wiktorii na długo zostanie w pamięci. Młoda gwiazda wcieliła się w Beyonce z klipu "Single ladies". Wiktoria Gąsiewska nie miała więc łatwego zadania do wykonania, ale świetnie sobie z nim poradziła. My zapytaliśmy jurorkę show, Idę Nowakowską, co sądzi o tym występie, a ona wspomniała nam o... zaręczynach Zdrójkowskiego! O co chodzi? Zobaczcie materiał wideo.

Wiktoria Gąsiewska jako Beyonce w "Dance, dance, dance"

Instagram

Ida Nowakowska oceniła występ Wiktorii Gąsiewskiej