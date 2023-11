Reklama

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski nie widzą poza sobą świata! Młodzi aktorzy nie szczędzą sobie czułych gestów również na oficjalnych imprezach. Wystarczy wspomnieć niedawną prezentację ramówki Polsatu. Wiktoria i Adam z chęcią pozowali do wspólnych zdjęć, obsypując się przy tym buziakami. Jednak w ich związku nie zawsze bywa kolorowo. Okazuje się, że młodzi - tak jak inne pary - miewają ciche dni. Jak wyglądają ich kłótnie? W jaki sposób udaje im się dojść do porozumienia? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

A już niedługo Wiktoria i Adam opowiedzą o swoim związku w programie "The Story of My Life" w Polsacie!

