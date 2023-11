1 z 4

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski to zdecydowanie jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Wiktoria i Adam są razem od ponad roku i jak widać, miłość kwitnie! Aktorska para pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu i nie ukrywała swoich uczuć przed fotoreporterami. Gąsiewska i Zdrójkowski pozowali i nie szczędzili sobie czułości! Ależ oni się kochają!

Spójrzcie tylko na wspólne zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego z prezentacji jesiennej ramówki Polsatu! Przypominamy, że już wkrótce para pojawi się w drugiej edycji programu "The Story Of My Life. Historia naszego życia!

