2 z 4

Miała trzy lata, kiedy wystąpiła w swojej pierwszej reklamie.

Pamiętam, że malowałam farbami ciążowy brzuszek jakiejś pani

– wspomina w rozmowie z „Fleszem” Wiktoria. Okazało się wtedy, że jest dzieckiem nie tylko fotogenicznym, lecz także utalentowanym i skupionym. Kiedy skończyła sześć lat, dostała dużą rolę w filmie Jana Jakuba Kolskiego „Jasminum”, w którym grała u boku Janusza Gajosa. Na planie pilnowali jej rodzice, a cała ekipa troskliwie się nią opiekowała. Wiktoria zapamiętała, że raz poszła do toalety z przypiętym mikrofonem i wszyscy usłyszeli, jak robi siusiu. I że podarowała Gajosowi zabawną świnkę. Rok później grała u An­drzeja Wajdy w „Katyniu” córkę rotmistrza Andrzeja (wcielił się w niego Artur Żmijewski).

Nie stresowałam się, choć czuło się ciężką atmosferę: obok krew i groza wojny. Nauczyłam się jeździć na damce, ale potem wycięli tę scenę i było mi przykro, bo dużo wysiłku włożyłam w jazdę na tak dużym rowerze

– wspomina. Kiedy Gąsiewska skończyła 10 lat, stała się specjalistką od dubbingu w filmach i produkcjach telewizyjnych dla dzieci oraz dziecięcą aktorką w serialach. Wróciła również do pracy z Janem Jakubem Kolskim, tym razem przy filmie „Afonia i pszczoły”. Liczba ról w jej 16-letniej karierze jest imponująca. Za najważniejszą uważa rolę Agaty, dziewczyny Kuby w serialu „Rodzinka.pl”.

Dała mi popularność, a to w dzisiejszych czasach jest ważne

– przyznaje Wiktoria. Ale sława to nie wszystko. To właśnie na planie „Rodzinki.pl” Wiktoria zakochała się w Adamie Zdrójkowskim – swoim serialowym chłopaku. To jej pierwszy tak poważny (i medialny!) związek. Czy uczucie pomaga młodym aktorom w pracy? Ponoć nie przenoszą na plan emocji z życia prywatnego.