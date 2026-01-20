Julia Wieniawa dała się poznać szerszej polskiej publiczności dzięki zagraniu w jednym z najbardziej lubianych przez telewidzów serialu "Rodzinkia.pl". Talent, upór i determinacja młodej aktorki sprawiły, że dziś w swoim portfolio ma już role w filmach oraz sztukach teatralnych. Co więcej, młoda artystka wydała też dwa albumy muzyczne i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych gwiazd w polskim show-biznesie. Jej życie nie tylko zawodowe, lecz także prywatne nie przestaje interesować mediów, a sama aktorka chętnie się nim dzieli. Teraz pokazała wakacyjne kadry ze znanym przystojniakiem.

Julia Wieniawa pojechała do Dubaju ze znanym przystojniakiem

Julia Wieniawa na bieżąco relacjonuje swoim wielbicielom kadry z jej codziennego życia. Choć zazwyczaj gwiazdę można zobaczyć na różnego rodzaju planach, pracującą nad zawodowymi projektami, to w jej mediach społecznościowych nie brakuje również relacji z rajskich wakacji i chwil wypoczynku. Tym razem celebrytka zdecydowała się zregenerować swoje siły w Dubaju. Wybrała się tam na kilka dni, co obficie relacjonuje na swoim Instagramie. Z kim spędza tam czas?

W jednym z postów Julię zobaczyć możemy z modelką Olą Korytowską oraz aktorem i stylistą gwiazd, z którym nie szczędzą sobie gestów sympatii. To Kacper Kujawa, który od lat stylizuje Julię na różnego rodzaju branżowe wydarzenia, koncerty oraz telewizyjne wystąpienia. Z poprzednich relacji wiadomo, że Julia z Kacprem są parą przyjaciół, którzy wspierają się nie tylko na zawodowym, lecz także prywatnym polu.

Serię zdjęć obrazujących charakterystyczne dla Dubaju przestrzenne plaże, egzotyczną roślinność, nowoczesną architekturę oraz oczywiście gwiazdę w towarzystwie modelki i stylisty Julia zdecydowała się opisać w kilku słowach.

Taki city break to ja rozumiem. Besties. napisała Wieniawa

Julia Wieniawa nie zapomniała o WOŚP

Choć w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak Julia w ostatnich dniach oddaje się relaksowi w Dubaju, to gwiazda udowodniła, że nie zapomniała też o akcji WOŚP, która niebawem będzie miała swój finał. Aktorka wystawiła na licytację spotkanie z nią w formie tzw. nocowanki. Propozycja Julii bardzo szybko stała się jedną z najpopularniejszych aukcji związanych z tegorocznym wydarzeniem. Aktorka sama przyznała, że nie spodziewała się takiego sukcesu i zdecydowała się na wytłumaczenie całej sytuacji.

