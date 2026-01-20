Wieniawa na wakacjach w Dubaju nie jest sama. Towarzyszy jej znany przystojniak
Julia Wieniawa wybrała się na krótką wycieczkę do Dubaju, uciekając od aktualnych polskich mrozów. Wyjazd chętnie relacjonowała na swoich mediach społecznościowych, pokazując nie tylko charakterystyczne dubajskie przestrzenie, lecz także towarzysza swojej podróży. Kto jej towarzyszy?
Julia Wieniawa dała się poznać szerszej polskiej publiczności dzięki zagraniu w jednym z najbardziej lubianych przez telewidzów serialu "Rodzinkia.pl". Talent, upór i determinacja młodej aktorki sprawiły, że dziś w swoim portfolio ma już role w filmach oraz sztukach teatralnych. Co więcej, młoda artystka wydała też dwa albumy muzyczne i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych gwiazd w polskim show-biznesie. Jej życie nie tylko zawodowe, lecz także prywatne nie przestaje interesować mediów, a sama aktorka chętnie się nim dzieli. Teraz pokazała wakacyjne kadry ze znanym przystojniakiem.
Julia Wieniawa na bieżąco relacjonuje swoim wielbicielom kadry z jej codziennego życia. Choć zazwyczaj gwiazdę można zobaczyć na różnego rodzaju planach, pracującą nad zawodowymi projektami, to w jej mediach społecznościowych nie brakuje również relacji z rajskich wakacji i chwil wypoczynku. Tym razem celebrytka zdecydowała się zregenerować swoje siły w Dubaju. Wybrała się tam na kilka dni, co obficie relacjonuje na swoim Instagramie. Z kim spędza tam czas?
W jednym z postów Julię zobaczyć możemy z modelką Olą Korytowską oraz aktorem i stylistą gwiazd, z którym nie szczędzą sobie gestów sympatii. To Kacper Kujawa, który od lat stylizuje Julię na różnego rodzaju branżowe wydarzenia, koncerty oraz telewizyjne wystąpienia. Z poprzednich relacji wiadomo, że Julia z Kacprem są parą przyjaciół, którzy wspierają się nie tylko na zawodowym, lecz także prywatnym polu.
Serię zdjęć obrazujących charakterystyczne dla Dubaju przestrzenne plaże, egzotyczną roślinność, nowoczesną architekturę oraz oczywiście gwiazdę w towarzystwie modelki i stylisty Julia zdecydowała się opisać w kilku słowach.
Taki city break to ja rozumiem. Besties.
Julia Wieniawa nie zapomniała o WOŚP
Choć w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak Julia w ostatnich dniach oddaje się relaksowi w Dubaju, to gwiazda udowodniła, że nie zapomniała też o akcji WOŚP, która niebawem będzie miała swój finał. Aktorka wystawiła na licytację spotkanie z nią w formie tzw. nocowanki. Propozycja Julii bardzo szybko stała się jedną z najpopularniejszych aukcji związanych z tegorocznym wydarzeniem. Aktorka sama przyznała, że nie spodziewała się takiego sukcesu i zdecydowała się na wytłumaczenie całej sytuacji.
