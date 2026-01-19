Wielkie zamieszanie wokół aukcji WOŚP Julii Wieniawy. Teraz się tłumaczy
Finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już coraz bliżej. Z tej okazji wiele gwiazd zaangażowało się w przygotowanie aukcji, z których wszystkie środki zostaną przekazane na szczytny cel akcji. Julia Wieniawa również zorganizowała licytację, w której zwycięzca będzie mógł wziąć udział w "nocowance" z aktorką. Fani nie kryli zdziwienia i zastanawiali się, czy ten pomysł jest bezpieczny. Teraz aktorka zabrała głos.
Wiele gwiazd polskiego show-biznesu nie pozostało biernych wobec kolejnego finału WOŚP. Aukcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a kwoty przekazywane przez darczyńców nieustannie rosną. Tegoroczne hasło WOŚP to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", co oznacza, że zebrane fundusze zostaną w całości przekazane na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego najmłodszych pacjentów.
Słynna aktorka i celebrytka Julia Wieniawa jako nagrodę w swojej aukcji wyznaczyła wspólną "nocowankę" dla zwycięzcy licytacji. Choć z pozoru pomysł wydaje się ciekawą formą zachęcenia wspierających WOŚP do wzięcia udziału w aukcji, fani nie kryli niepokoju. Pod najnowszym postem Wieniawy pojawiło się mnóstwo komentarzy z obawami, czy ten pomysł na pewno jest bezpieczny. Aktorka pospieszyła z tłumaczeniem.
Wieniawa organizuje "nocowankę" dla zwycięzcy aukcji WOŚP
Julia Wieniawa znana jest z podejmowania nowych wyzwań. Jej aukcja na WOŚP jest obecnie jedną z najpopularniejszych. Gwiazda pobiła kwotą nawet Macieja Musiała, który w licytacji oferuje wspólne zatańczenie poloneza. "Nocowanka" z jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu ma odbyć się na Mazowszu, a zwycięzca będzie mógł zabrać ze sobą grono swoich znajomych - do pięciu osób, jak zaznaczyła aktorka.
Na Instagramie aktorki pojawił się post ze zdjęciami, na których Wieniawa pozuje w różowej piżamie. Aktorka dodała również wpis, w którym zdradziła, jak będzie wyglądać finał tej niestandardowej aukcji.
Kochani… nie sądziłam, że moja nocowanka na TT poniesie się takim viralem, dlatego postanowiłam ją naprawdę zorganizować! Po raz kolejny dołączam do @fundacjawosp, który w tym roku za cel obrał diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Z tej okazji na mojej aukcji znajdziecie coś niestandardowego: nocowankę dla pięciu osób w malowniczym miejscu na mapie Mazowsza. Zjemy wspólną kolację, pośpiewamy karaoke, zrobimy maraton filmowy, a nad ranem oddamy się aktywności sportowej - joga, pilates lub aeroby. Z resztą zasady nocowanki znajdziecie na moim TT Aukcję znajdziecie już na Allegro, a licytować możecie do końca stycznia. To kto wpada na nocowankę? Powodzenia
Zamieszanie wokół aukcji Wieniawy. Fani zaskoczeni
Kwota licytowana w aukcji Julii Wieniawy nieustannie rośnie. Aktualnie wynosi ona ponad 82 tysiące złotych! Choć aktorka może pochwalić się świetnym pomysłem i niestandardową formułą, jej aukcja wywołała w sieci prawdziwe poruszenie.
Trochę ryzykowne zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie
Pomysł Julii Wieniawy spotkał się początkowo ze sporym uznaniem, ale szybko zaczęły pojawiać się komentarze o możliwym niebezpieczeństwie takiego planu.
W rozmowie z portalem Pudelek.pl Julia Wieniawa postanowiła odnieść się do krążących komentarzy na temat ewentualnego ryzyka związanego z tą akcją. Powiedziała wprost, co o tym wszystkim myśli.
Czy się boję? Wystarczy przeczytać dobrze opis aukcji - to kolacja, maraton filmowy, karaoke, aeroby, wszystko w towarzystwie również mojej grupy znajomych oraz osób, które będą dbały o bezpieczeństwo uczestników. Sama 'nocowanka' nie będzie miała miejsca w moim domu, jak pomyśleli niektórzy
Julia Wieniawa dodała również, że wszystkie komentarze nie odnoszą się do prawdziwego celu akcji, jakim jest wsparcie dla WOŚP, a jedynie szukaniem niepotrzebnej sensacji. Aktorka zaznaczyła także, że cały przebieg "nocowanki" ma określony charakter i nie ma powodów do niepokoju.
Zdaję sobie sprawę, że część osób dopisuje do tej aukcji własne scenariusze i podteksty, które nie mają nic wspólnego z jej rzeczywistym przebiegiem. Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie. To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP
