Helena Englert to nie tylko córka sławnych aktorów Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Od najmłodszych lat sama stawiała pierwsze kroki na planach seriali i filmów, a nawet przez jakiś czas kształciła swój aktorski warsztat w Akademii Teatralnej w Warszawie. Oprócz uprawiania aktorstwa Helena próbuje też swoich sił w muzyce, co sprawia, że internauci zaczynają porównywać ją do będącej w podobnym wieku Julii Wieniawy. W trakcie rozmowy z Rozenek-Majdan wprost zdecydowała się to skomentować.

Helena Englert wprost o Julii Wieniawie. Nie owijała w bawełnę

Helena Englert to początkująca aktorka, która ma za sobą pierwsze role w filmach, serialach, a nawet w teatrze, obecnie jest w obsadzie "Hamleta" wystawianego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ostatnio zdecydowała się również na działalność w branży muzycznej, wypuszczając singiel zatytułowany "Pani domu", który wywołał w mediach niemałe poruszenie. Mogłoby się wydawać, że tak kierowana kariera zbliża Helenę do zawodowej ścieżki Julii Wieniawy. Młoda artystka zdecydowała się jasno przedstawić swoje zdanie na ten temat.

Julka Wieniawa jest zdecydowanie za blisko do mnie wiekiem i dorobkiem artystycznym. Ona oczywiście zagrała dużo więcej ról niż ja i w karierze muzycznej jest zdecydowanie do przodu. Ja myślę, że sukces takich ludzi, jak ona, bardzo ułatwia mnie. powiedziała Englert

Choć aktora przyznała, że Wieniawa zdecydowanie przeciera szlaki dla gwiazd nowego pokolenia działających w aktorstwie, muzyce i show-biznesie, to szybko zaznaczyła, że sama chce podążać swoją, indywidualną drogą, a sukcesy Julii Wieniawy, choć imponujące i o wielkiej skali, nie są dla niej przykładem i celem do osiągnięcia.

Ale ja jej nie nazwę swoim autorytetem. Szanuję jej kierunek bardzo i jej sukces. Czy to jest kierunek, w który ja chciałabym iść? Nie. zadeklarowała aktorka

Po otwartym wyznaniu Helena Englert zdecydowała się również na wyznanie tego, jak obecnie patrzy na rozwój swojej kariery, także w muzyce.

Przede wszystkim jestem w takim dziwnym miejscu, w którym czuję, że zaczynam od nowa trochę, bo obrałam sobie nową ścieżkę kariery. (...) Ja wiem, jaką chciałabym robić muzykę i nie wiem, szczerze mówiąc, czy ona będzie komercyjna i zrozumiała ambicjonalnie dodała

Co Helena Englert sądzi o aktorach bez dyplomu?

Choć Helena Englert rozpoczęła edukację w Akademii Teatralnej w Warszawie, to nie zdecydowała się jej dokończyć i uzyskać dyplomu. W rozmowie wyznała, że według niej odniesienie sukcesu w jej branży nie jest zależne od dyplomu.

Musisz mieć zalążek talentu i intuicji, bo bez tego żadna szkoła nie pomoże. stwierdziła

Przy tym temacie również wspomniała o Julii Wieniawie, która odniosła już kilka zawodowych sukcesów - także w branży aktorskiej - również nie decydując się wcześniej na ukończenie szkoły aktorskiej.

Zobacz także: