Tymoteusz Puchacz jest znanym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Po rozstaniu Julii Wieniawy z Nikodemem Rozbickim piłkarz ponoć starał się o jej względy, co udokumentowali paparazzi. Finalnie jednak nic z ich znajomości nie wyszło. Od dłuższego czasu Puchacz spotykał się z popularną influencerką Olivią Nincevic, z którą już teraz zaczyna planować wspólną przyszłość. Ich oświadczyny szybko obiegły cały Internet. Z gratulacjami pospieszyli również znani influencerzy. Ku zaskoczeniu internautów nie zabrakło także komentarza od Julii Wieniawy.

Tymoteusz Puchacz oświadczył się influencerce

Radosne wieści o oświadczynach Tymoteusza i Olivii prędko obiegły cały Internet. Para już od dłuższego czasu chętnie pozowała do wspólnych zdjęć i nagrań. Na ich profilach społecznościowych można znaleźć mnóstwo czułych, wspólnych kadrów. Nic więc dziwnego, że w końcu nadszedł czas na przypieczętowanie ich miłości. Tymoteusz Puchacz zdecydował się na oświadczyny w stolicy Azerbejdżanu. Na wszystkich fotografiach Olivia z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy.

Pod postem posypały się gratulacje zarówno od internautów, jak i celebrytów. Zaręczyn pogratulowali: Żaklina Ta Dinh, Mateusz Trąbka, Oliwia Misztal czy Maria Jeleniewska. Gratulacje złożyła również sama Julia Wieniawa, co nie umknęło uwadze internautów, a jej komentarz zyskał niecałe 500 polubień.

Olivia Nincevic - kim jest wybranka Tymoteusza?

W marcu zeszłego roku Tymoteusz po raz pierwszy opublikował zdjęcie z Olivią Nincevic. Od tego czasu para coraz częściej pokazywała się wspólnie w przestrzeni medialnej. Olivia Nincevic to popularna influencerka, która prowadzi swój profil pod nazwą "oliwciaks" i ma już blisko 230 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Tematyka, którą się zajmuje dotyczy głównie mody, sportu oraz dbania o siebie.

Od jakiegoś czasu Olivia prowadzi również swój podcast "Bo chce wiedzieć", w którym zaprasza specjalistów z różnych dziedzin do głębokich dyskusji. Dla wielu internautów Olivia jest kojarzona z programem "Moja mama i twój tata", w którym zyskała rozgłos jako przebojowa córka jednej z uczestniczek. Aktualnie Oliwia skupia się na nieustannym rozwoju swoich mediów społecznościowych.

