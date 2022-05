Wielkie zmiany w życiu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! W końcu spełni się ich marzenie

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem Radosławem Majdanem i synami przeprowadza się do nowego domu! Czy to właśnie tam będzie świętować swoje urodziny?

Już wkrótce w życiu życiu Małgorzaty Rozenek-Majdan nastąpią wielkie zmiany! Nie tylko zawodowe. W połowie maja gwiazda założyła na Instagramie profil dla rodziców, na którym dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą fachowców. Jako mama trojga dzieci przygotowała dla swoich obserwatorów kompendium wiedzy, dotyczące m.in. wybrania odpowiedniej wyprawki. Podpowiada też, jak uniknąć niemal wszystkich błędów popełnianych przez początkujące mamy.

A to nie wszystko! Już niebawem Małgorzata i jej rodzina zmienią adres zamieszkania! Majdanowie nie przeprowadzają się jednak do wymarzonego domu, który obecnie budują. W rozmowie z "Party" zdradzili, gdzie teraz zamieszkają i czy to właśnie tam Małgosia będzie świętować swoje 44. urodziny!

Radosław Majdan o niespodziankach dla Małgorzaty Rozenek z okazji jej 44. urodzin!

Urodziny Małgorzaty Rozenek-Majdan zbliżają się wielkimi krokami. Już 1 czerwca gwiazda TVN skończy 44 lata. Choć jej urodziny wypadają w Dzień Dziecka, w rodzinie Majdanów przyjęło się, że ten dzień należy przede wszystkim do Małgorzaty. Jakie niespodzianki przygotował dla niej mąż, Radosław Majdan? Trzeba przyznać, że będzie miał przed sobą trudne zadanie. W maju piłkarz świętował swoje 50. urodziny. Z tej okazji Małgorzata Rozenek przygotowała Radosławowi Majdanowi wyjątkowy prezent – zabrała ukochanego do Miami na wyścig Formuły 1. Przy okazji pobytu w Stanach Zjednoczonych Majdanowie nagrali intymny film, którym podzielili się z fanami!

Teraz przyszła pora na urodzinowy rewanż! Co z okazji 44. urodzin żony wymyślił Radosław Majdan? W rozmowie z "Party" zdradził, że przygotowania do świętowania idą pełna parą, a on sam ma już dla Małgosi wyjątkowe prezenty! Czyżby szykował jej huczne przyjęcie?

- Małgosia nie chciała hucznej imprezy, dlatego jej urodziny będziemy świętować w domu. Jak co roku dostanie od nas bukiety kwiatów, śniadanie i ulubioną kawę do łóżka oraz tort – mówi "Party" Majdan.

Ale to nie wszystko! Radosław bardzo uważnie słucha żony, dzięki czemu wie, o czym Małgosia marzyła! Czy będzie to ekskluzywna biżuteria? A może limitowany model torebki?

- Mam też dla niej prezenty, o których wiem, że chciałaby je mieć. Nie mogę zdradzić jakie, bo nie będzie niespodzianki – dodaje.

TOMASZ URBANEK/Dzien Dobry TVN/East News

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek przeprowadzają się!

Ale to nie koniec ważnych wydarzeń w życiu Majdanów! Wkrótce Małgorzatę i Radosława czeka przeprowadzka, ale nowy adres nie będzie jeszcze tym docelowym! Okazuje się, że mieszkanie piłkarza, w którym obecnie mieszkają, jest dla ich rodziny za małe. Ich syn Henio rośnie i rodzice chcieliby urządzić mu własny pokój. Małżeństwo znalazło już odpowiedni dom, który spełnia ich wymagania. Jakie?

- To dom tymczasowy, bo budowa naszego potrwa minimum dwa lata. Każdy z chłopców będzie miał swój pokój, a my osobną sypialnię. Wreszcie będziemy mieli ogród i więcej przestrzeni – zdradza Radosław.

Do nowego domu Majdanowie przeprowadzą się najprawdopodobniej w lipcu. Przez najbliższy czas chcą jeszcze zrobić drobny remont i przygotować je do swoich potrzeb. Co stanie się z mieszkaniem Radosława? Majdanowie nie zamierzają go sprzedawać. Potraktują je jako inwestycję, którą w przyszłości przekażą synom.

