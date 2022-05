Małgorzata Rozenek rusza z kursem o macierzyństwie. Fani: "Henia wychowuje niania nie ty"!

Małgorzata Rozenek została mamą po raz trzeci! 10 czerwca 2020 urodził się syn Henryk. Jest to pierwsze dziecko gwiazdy i Radosława Majdana . Para długo starała się o potomka i w końcu ich marzenie się spełniło. Czy Małgorzata Rozenek będzie pobierała świadczenie 500+ na trzecie dziecko? Sprawdźcie, co myśli na ten temat. Zobacz także: Imię dziecka Rozenek i Majdana. Radosław w wywiadzie zdradził, jak chciałby nazwać syna! Upragniona ciąża Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w końcu stała się faktem. W czerwcu 2020 roku na świat przyszło pierwsze dziecko tej pary. Małgorzata Rozenek jest już mamą dwóch chłopców - 13-letniego Stanisława i 9-letniego Tadeusza, i w związku z tym przysługuje jej prawo do pobierania świadczenia na swoje dzieci. Gwiazda w jednym z wywiadów dla "Wprost" opowiedziała, co sądzi na temat programu 500+. Program 500 plus uważam za sukces. Państwo ma obowiązek pomagać obywatelom , bo po to zostało stworzone. Nie pobieram, choć przyznaję, że robię błąd . Może powinnam pobierać i oddawać na przykład na cele charytatywne. Muszę się nad tym zastanowić - powiedziała jakiś czas temu gwiazda w rozmowie z "Wprost". Ciekawe, czy po urodzeniu trzeciego dziecka, Małgorzata Rozenek zdecyduje się na pobieranie świadczenia. Przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne wydaje się być świetnym pomysłem! O tym co postanowi zrobić gwiazda, przekonamy się zapewne już niebawem. Zobacz także: Małgorzata Rozenek jest w ciąży! Jak będą wyglądać jej święta? Cieszycie się, że rodzina Małgosi Rozenek i Radosława Majdana się powiększyła?