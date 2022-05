Gorące urodziny Radosława Majdana. Takich zdjęć jeszcze nie publikowali

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyzwyczaili swoich fanów do tego, że w ich słowniku nie istnieje słowo "nuda". Para nie tylko spełnia się zawodowo, ale też wychowuje trójkę synów, w których stara się zaszczepić rozmaite pasje. Jedną z nich niewątpliwie jest miłość do podróżowania. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia "Gang Majdanów" wybrał się na egzotyczne, rajskie wakacje. Jednak to, co mały Henio zrobił na lotnisku w Dubaju zelektryzowało internautów! Gwarantujemy, te kadry was rozczulą! Henio Majdan zachwyca swoim tańcem na dubajskim lotnisku Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan należą do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami swoim życiem. Para publikuje w sieci nie tylko zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych, modowe inspiracje, czy romantyczne kadry, ale też chętnie relacjonuje swoją codzienność. Nic więc dziwnego, sympatycy małżeństwa wciąż mają ochotę na więcej, prosząc swoich ulubieńców o kolejne zdjęcia z ich zakupów, beztroskich spacerów z psami, zacisza domowego, a także tych, w towarzystwie synów, a przede wszystkim małego Henia, który od pierwszych dni pojawienia się na świecie stał się ulubieńcem internautów. To na naszych oczach Henio Majdan stawiał swoje pierwsze kroki , pojechał na pierwsze zagraniczne wakacje, a także wziął udział w istnym surwiwalu podczas pamiętnej wycieczki Majdanów kamperem po Szwecji . I choć wydawałoby się, że rodzina spędzi Boże Narodzenie w Polsce, w swoim imponująco udekorowanym domu , nic bardziej mylnego. Małgorzata Rozenek i jej najbliżsi postanowili wyjechać na święta za granicę ! Niedawno rodzina została przyłapana przez paparazzi na lotnisku. Teraz Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pochwalili się wreszcie, jaką...