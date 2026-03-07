Uczestnicy popularnego programu "Rolnicy. Podlasie" znów przyciągnęli uwagę widzów. Tym razem nie chodzi jednak o pracę w gospodarstwie, lecz o wizytę u fryzjera. Bracia Andrzej Onopiuk i Jarek Onopiuk postanowili zmienić swoje fryzury, a efekt całej metamorfozy wywołał niemałe poruszenie wśród fanów. Andrzej nie ukrywa, że zależy mu na wyglądzie, zwłaszcza że ma w planach ważne spotkanie.

Andrzej i Jarek Onopiuk zaskoczyli fanów metamorfozą

W ostatnim czasie u uczestników programu "Rolnicy. Podlasie" dużo się dzieje. Emilia Korolczuk jest w trudnej sytuacji, bo musi obronić swoją hodowlę kóz przed atakami wilków, a tymczasem Andrzej z Plutycz apelował o pomoc dla rodziny w dramatycznej sytuacji, której spłonął dom. To jeszcze nie wszystko! Wygląda na to, że w Plutyczach naprawdę dużo się dzieje, a Andrzej razem ze swoim bratem Jarkiem zdecydowali się na spore zmiany. Tym razem nie chodzi o gospodarstwo w Plutyczach, ale ich wygląd.

Obaj rolnicy wybrali się do jednego z salonów fryzjerskich w Białymstoku. Andrzej postawił na klasyczną fryzurę ze skróconymi bokami i nieco dłuższymi włosami na górze. Rolnik nie ukrywa, że w takiej fryzurze czuje się bardziej elegancko. Co ciekawe, przyznał, że nowy wizerunek przyda mu się, bo ma w planach spotkanie...

Czas na strzyżenie. Chcę zwykłe cięcie, nie tam jaszczurki legwany, chcę ładnie wyglądać i pojechać na spotkanie z pewną osobą... zdradził tajemniczo Andrzej z 'Rolników. Podlasie'

Odważna metamorfoza Jarka z "Rolników. Podlasie"

Jarek z Plutycz zaskoczył całkowicie odmienionym wizerunkiem. Brat Andrzeja już wcześniej nieco eksperymentował z włosami, ale teraz na jego włosach pojawić się wycięta jaszczurka. Trzeba przyznać, że to dość oryginale rozwiązane, ale Jarek potraktował je z dystansem, za to Andrzej nieco obawia się o reakcję zwierząt:

Mam nadzieje, że moje krowy się nie wystraszą - wyznał Andrzej, patrząc na Jarka

Jak Wam się podobają nowe fryzury Andrzeja i Jarka z Plutycz?

fot. Youtube Gienek i Andrzej Plutycze

