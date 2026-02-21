Radykalne zmiany na terenie gospodarstwa Andrzeja Onopiuka z Plutycz wywołały ogromne poruszenie wśród jego fanów i widzów programu "Rolnicy. Podlasie". Jeszcze niedawno miejsce to kojarzyło się z tradycyjnym podlaskim obejściem, gdzie błoto i stare ogrodzenie były codziennością. Dziś gospodarstwo zachwyca nowoczesnym podwórzem, które przeszło prawdziwą metamorfozę. Z podwórka zniknęło błoto, na jego miejscu pojawiła się solidna warstwa betonu, która zdecydowanie poprawiła komfort pracy i poruszania się po posesji. Całość otacza nowe ogrodzenie, a przed domem rozkwita ogród pełen kwiatów, nadając miejscu zupełnie inny charakter niż wcześniej.

Zmiany u Andrzeja z Plutycz

Nie byłoby tych spektakularnych zmian, gdyby nie wsparcie, jakie Andrzej i jego ojciec Eugeniusz otrzymali dzięki popularności programu oraz zorganizowanej przez Agrounię zbiórce. Andrzej Onopiuk wyjaśnił w jednym z filmów na YouTube, że sporą część środków przeznaczono na zakup nowoczesnej belarki, która zdecydowanie usprawniła prace polowe. To jednak nie wszystko! Gospodarze zainwestowali także w gruntowny remont domu. Dzięki temu wreszcie powstała brakująca łazienka, a ganek przeszedł generalną renowację.

Nowe podwórko i ogrodzenie ograniczyły problemy związane z błotem i trudnymi warunkami atmosferycznymi, a ogród stał się wizytówką posesji. Dzięki nowoczesnej maszynie polowej, codzienne obowiązki stały się mniej czasochłonne i wymagające. Zmiana nie umknęła uwadze widzów programu oraz ponad 140 tysiącom osób śledzących kanał Gienek i Andrzej z Plutycz na YouTube. Internauci doceniają determinację gospodarzy oraz umiejętność wykorzystania szansy na lepsze życie.

Kolejne rewolucje w Plutyczach już wkrótce

Andrzej z Plutycz nie zamierza spoczywać na laurach. W jednym z najnowszych nagrań zapowiedział kolejne zmiany. Tym razem chodzi o ocieplenie całego domu. Materiały do izolacji są już zakupione, a realizacja inwestycji planowana jest na wiosnę. Sam Andrzej przyznaje, że ostatnie mrozy były szczególnie dokuczliwe, dlatego ocieplenie budynku ma poprawić komfort życia rodziny na kolejne zimy. Te plany jasno pokazują, że gospodarze z Plutycz stawiają na rozwój i nowoczesność, nie zapominając przy tym o tradycyjnych wartościach i przywiązaniu do ziemi.

