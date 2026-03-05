21 lutego w miejscowości Kowalowce, położonej w gminie Zabłudów, województwo podlaskie, rozegrał się prawdziwy dramat. Podczas rodzinnego świętowania urodzin 70-letniego małżeństwa z niepełnosprawnym synem doszło do nagłego pożaru domu. Zgromadzeni przy stole domownicy nagle poczuli dym i ogień. Błyskawiczna reakcja pozwoliła rodzinie uciec z płonącego budynku, jednak niemal cały dobytek został pochłonięty przez żywioł.

Pożar domu w Kowalowcach zniszczył cały dorobek 70-letniego małżeństwa

W wyniku pożaru całkowicie zniszczony został dom, który miał niemal sto lat i był pieczołowicie odnawiany przez starszych właścicieli. Z relacji poszkodowanych wynika, że przez lata inwestowali własne środki i siły, remontując i wyposażając dom z myślą o przekazaniu go młodszym członkom rodziny. Niestety, dziś budynek nadaje się jedynie do rozbiórki lub odbudowy od podstaw.

Jeszcze niedawno Andrzej Onopiuk zmagał się z instalacją elektryczną, która o mały włos nie doprowadziła do pożaru w Plutyczach. Niestety los nie był już tak łaskawy dla gospodarzy w Kowalowcach.

Andrzej z „Rolnicy. Podlasie” pokazuje skutki pożaru i apeluje o wsparcie

W obliczu tej dramatycznej sytuacji, Andrzej Onopiuk, znany szerokiej publiczności z programu „Rolnicy. Podlasie”, przyjechał na pogorzelisko z kamerą, aby pokazać rozmiar zniszczeń i poruszyć serca swoich widzów. W swoim nagraniu na YouTube 44-latek nie krył wzruszenia, opowiadając o tragedii 70-letniego małżeństwa. Podkreślił, że spłonął nie tylko dom, ale także dorobek całego życia tej rodziny. Andrzej w swoim apelu zwrócił się o pomoc finansową, nawet w najmniejszych kwotach, oraz o wsparcie techniczne - szczególnie dla firmy, która mogłaby pomóc w rozbiórce zniszczonego budynku.

To ogromna tragedia… Spalił się cały dom. (…) Liczę na waszą pomoc, współpracę. Liczy się każda wpłata, nawet pięć złotych. Apeluję też o pomoc do firmy, która pomoże rozebrać dom po pożarze. Dziękujemy wszystkim, którzy już okazali wsparcie i tym, którzy zdecydują się pomóc - zaapelował.

Rodzina, która straciła wszystko w pożarze, uruchomiła zbiórkę na platformie Pomagam.pl. W specjalnym oświadczeniu poszkodowani wyznali, że przez lata sami dbali o dom, remontując i wyposażając go z własnych środków. Dziś nie są w stanie samodzielnie odbudować swojego miejsca na ziemi i apelują do ludzi dobrej woli o wsparcie.

Reakcje internautów na ogromne skutki pożaru. Słowa uznania dla Andrzeja z „Rolnicy. Podlasie”

Reakcja internautów była natychmiastowa. Widzowie wyrazili głębokie współczucie, podkreślając, jak wielka tragedia dotknęła rodzinę z Kowalowców. W komentarzach do nagrania nie brakowało słów uznania dla postawy Andrzeja, który wykorzystał swoją popularność, by nagłośnić problem i zorganizować pomoc. Wsparcie zadeklarowało wiele osób. Od mieszkańców regionu, po ludzi z całej Polski. W komentarzach nie brakuje słów otuchy i wsparcia:

Brawo Andrzej za nagłośnienie tematu. POMAGAJMY

Wpłacone. Trzymajcie się. Będzie dobrze. pisali internauci.

