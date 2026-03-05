Sytuacja Emilii Korolczuk, znanej widzom programu "Rolnicy. Podlasie", jest naprawdę trudna. Hodowczyni z miejscowości Laszki już wcześniej wielokrotnie zmagała się z różnymi trudnościami, a teraz nie ukrywa, że sytuacja ją zaskoczyła. Według relacji rolniczki, jeżeli dojdzie do kolejnego ataku, kontynuacja prowadzenia hodowli stanie pod ogromnym znakiem zapytania.

Emilia z "Rolników. Podlasie" w obliczu zagrożenia dla hodowli

Dramatyczna sytuacja Emilii Korolczuk z Laszek jest przykładem, jak nieprzewidywalna i wymagająca może być praca rolnika na Podlasiu. Emilia od lat prowadzi swoje ranczo w Laszkach, a teraz przed nią wymagający czas. Rolniczka nie poddaje się, próbując różnorodnych metod obrony swoich zwierząt i hodowli przed wilkami. Jej walka o przetrwanie hodowli toczy się każdego dnia, a dalszy los gospodarstwa zależy od skuteczności tych działań.

Emilia Korolczuk wraz z mamą stosują nietypowe, choć konieczne metody ochrony swoich zwierząt. Z powodu przepisów, które wykluczają chociażby użycie petard i innych sposobów odstraszania wilków od swojego gospodarstwa, rolniczka jest zmuszona sięgać po inne sposoby. Do ogrodzenia pastwiska przymocowano plastikowe taśmy oraz pojawił się manekin, który ma odstraszać wilki. Emilia Korolczuk podkreśla, że próbuje zastosować kilka sposobów jednocześnie, by zwiększyć szanse na ocalenie swojej hodowli.

Determinacja Emilii Korolczuk i trudna codzienność rolników z Podlasia

Problemy z wilkami oraz codzienne wyzwania pracy w gospodarstwie, z którymi mierzą się także Andrzej, Gienek, Jastrząb, Ela, Paulina z Plutycz oraz Jarek i Adaś z Bronowa, pokazują realia życia rolników na Podlasiu. Emilia Korolczuk, pomimo niekorzystnych warunków i ciągłego zagrożenia ze strony drapieżników, nie zamierza rezygnować bez walki.

Widzowie w kolejnych odcinkach serialu domumentalnego "Rolnicy. Podlasie" dowiedzą się, jak rolniczka poradziła sobie z realnym zagrożeniem swoje hodowli. Oglądacie "Rolników. Podlasie"?

